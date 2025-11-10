NASA и Blue Origin попытаются снова 12 ноября

В воскресенье американская аэрокосмическая компания Blue Origin отменила запуск ракеты New Glenn, на борту которой находились два зонда NASA. Это произошло из-за плохой погоды во Флориде.

Ракета отправит два орбитальных аппарата NASA Mars ESCAPADE к Марсу. Пока же в течение 88-минутного окна запуска непогода не позволила сделать этого. Следующая попытка запуска состоится в среду, 12 ноября.

Задержка заставила Blue Origin обратиться к Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) с просьбой предоставить исключение для возобновления полётов. Это связано с тем, что резервные дни запуска — 10 и 11 ноября — во второй половине дня. Однако в пятницу FAA объявило о бессрочной приостановке всех коммерческих запусков днём, чтобы снизить нагрузку на авиадиспетчеров, работающих без оплаты по причине приостановки работы правительства.

Миссия NASA ESCAPADE стала первой связанной с Марсом за пять лет и откладывается с октября прошлого года. Два орбитальных аппарата были построены Rocket Lab с целью изучения того, как солнечный ветер и космическая погода лишили Марс атмосферы.

Эта миссия стоит менее $80 млн. Запуск ESCAPADE будет вторым для ракеты New Glenn после января нынешнего года. Blue Origin планирует посадить первую ступень ракеты высотой 98 метров на баржу в Атлантическом океане для последующего использования. Попытка посадки во время первого испытательного полёта оказалась неудачной.