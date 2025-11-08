Сайт Конференция
kosmos_news
Марсианский зонд сделал снимок редкого межзвёздного объекта 3I/Atlas
Китайскому космическому агентству удалось сфотографировать самую большую межзвездную комету, когда-либо наблюдавшуюся в нашей Солнечной системе. Снимки должны помочь узнать больше об этом необычном объекте.

Межзвездная комета 3I/Atlas, которая в настоящее время движется по нашей Солнечной системе, может вскоре стать объектом более пристального изучения. Китайский марсианский орбитальный аппарат «Тяньвэнь-1» сфотографировал ее во время пролета мимо Марса, что может способствовать дальнейшему развитию глобальных исследований этого редкого межзвездного объекта.
3I/Atlas — лишь третий объект из другой планетной системы, которому удалось достичь нашей Солнечной системы. Первыми двумя были Оумуамуа в 2017 году и 2I/Borisov в 2019 году. Космические агентства всего мира изучают характеристики кометы. На днях объект появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста, что может указывать на его искусственное происхождение, как полагают некоторые учёные.

Европейское космическое агентство и NASA направили свои марсианские зонды к 3I/Atlas, который, как считается, старше нашей Солнечной системы. А Китайское национальное космическое управление (CNSA) уже объявило об успехе аналогичной миссии: его зонд «Тяньвэнь-1» сфотографировал межзвёздную комету 3I/Atlas. Фотографии сделаны с расстояния 29 миллионов километров. «Тяньвэнь-1» использовал свою камеру HiRIC высокого разрешения для съёмки кометы на фоне звёзд. По данным space.com, HiRIC сопоставима с камерой HiRISE на борту марсианского разведывательного орбитального аппарата (MRO) NASA, но имеет несколько более низкое разрешение.

Фотографирование межзвёздной кометы представляло собой серьёзную проблему из-за её тусклости и того факта, что снимки были сделаны с расстояния почти 29 миллионов километров. Кроме того, комета 3I/Atlas движется с огромной скоростью 58 км/с.

«Данные, полученные благодаря камере высокого разрешения, были получены, обработаны и отображены наземной системой прикладных программ», — говорится в заявлении CNSA.

На снимках отчётливо видны характерные особенности кометы: ядро и окружающая кома диаметром в несколько тысяч километров. Кома — это туманная оболочка из газа и пыли, окружающая комету.

«Тяньвэнь-1» — первая китайская миссия по исследованию планет. Зонд был запущен в июле 2020 года и вышел на орбиту Марса в феврале 2021 года. Марсоход «Чжужун» успешно приземлился в районе равнины Утопия на Марсе в мае 2021 года и проработал там около года.

#космос #астрономия #солнце #нло #3i/atlas #межзвездный объект
Источник: cnsa.gov.cn
