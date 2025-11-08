Накануне Blue Origin успешно испытала ракетные двигатели New Glenn.

В рамках подготовки ко второму запуску ракеты New Glenn компания Blue Origin провела испытательные запуски двигателей на нижней ступени. Эта система 9 ноября запустит в космос марсианскую миссию NASA ESCAPADE. Статические испытания прошли в конце октября на стартовом комплексе LC-36 на базе Космических сил США на мысе Канаверал, куда ракету доставили из ангара на специальном колесном транспортере. Компания Джеффа Безоса сообщила, что все семь двигателей BE-4 непрерывно работали в течение 38 секунд, в том числе 22 секунды на полной тяге.

Ракета-носитель New Glenn во время статических испытаний. Испытание проводилось в рамках подготовки ко второму полету. Фото: Blue OriginБолее подробная информация о завершённом испытании появилась в сообщении Дэйва Лимпа, генерального директора Blue Origin. Он утверждает, что время работы двигателя было специально увеличено для имитации посадки. Диспетчеры также решили уменьшить тягу некоторых двигателей до 50%, а затем отключить их, одновременно увеличив тягу основного двигателя до 80%.

New Glenn может посадить нижнюю ступень на океанскую платформу. Ступень будет использована в последующих миссиях, ближайшая из которых запланирована на 9 ноября.

Размер системы составляет более 98 метров, она способна доставлять до 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 13,5 тонн на геостационарную переходную орбиту. Первый запуск состоялся в январе 2025 года, и, несмотря на то, что нижняя ступень не приземлилась, полёт можно считать успешным. Демонстратор технологий Blue Ring Pathfinder, прототип многоцелевой космической платформы, был выведен на низкую околоземную орбиту.

Основная цель второго полета ракеты New Glenn — запуск в космос миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Это два зонда американского космического агентства NASA, построенные частной компанией Rocket Lab. После запуска они с помощью своих двигательных установок направятся к Красной планете, цели своего 11-месячного путешествия. Задача аппаратов — изучение марсианской магнитосферы.