kosmos_news
Компания Blue Origin 9 ноября планирует запустить тяжелую ракету New Glenn для миссии на Марс
Накануне Blue Origin успешно испытала ракетные двигатели New Glenn.

В рамках подготовки ко второму запуску ракеты New Glenn компания Blue Origin провела испытательные запуски двигателей на нижней ступени. Эта система 9 ноября запустит в космос марсианскую миссию NASA ESCAPADE. Статические испытания прошли в конце октября на стартовом комплексе LC-36 на базе Космических сил США на мысе Канаверал, куда ракету доставили из ангара на специальном колесном транспортере. Компания Джеффа Безоса сообщила, что все семь двигателей BE-4 непрерывно работали в течение 38 секунд, в том числе 22 секунды на полной тяге.
Ракета-носитель New Glenn во время статических испытаний. Испытание проводилось в рамках подготовки ко второму полету. Фото: Blue OriginБолее подробная информация о завершённом испытании появилась в сообщении Дэйва Лимпа, генерального директора Blue Origin. Он утверждает, что время работы двигателя было специально увеличено для имитации  посадки. Диспетчеры также решили уменьшить тягу некоторых двигателей до 50%, а затем отключить их, одновременно увеличив тягу основного двигателя до 80%.

New Glenn может посадить нижнюю ступень на океанскую платформу. Ступень будет использована в последующих миссиях, ближайшая из которых запланирована на 9 ноября.

Размер системы составляет более 98 метров, она способна доставлять до 45 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 13,5 тонн на геостационарную переходную орбиту. Первый запуск состоялся в январе 2025 года, и, несмотря на то, что нижняя ступень не приземлилась, полёт можно считать успешным. Демонстратор технологий Blue Ring Pathfinder, прототип многоцелевой космической платформы, был выведен на низкую околоземную орбиту.

Основная цель второго полета ракеты New Glenn — запуск в космос миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Это два зонда американского космического агентства NASA, построенные частной компанией Rocket Lab. После запуска они с помощью своих двигательных установок направятся к Красной планете, цели своего 11-месячного путешествия. Задача аппаратов — изучение марсианской магнитосферы.

#технологии #космос #ракета #blue origin #джефф безос #new glenn #статические испытания
Источник: x.com
Снежная королева
12:38
Ни одного русского пьяным за рулем не видела. Вы первый.
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Автомеханик
12:37
Конечно, я же русский
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Снежная королева
12:36
А вы что пьяный на машине ездите?
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
swr5
12:22
Очень широкие края экрана.
OmniOne предстаивла карманный мини-ПК с клавиатурой под управлением Windows 11
si-cat
12:10
"..Очень недорого и эффективно, спасибо AMD.." Получил +10 фыпсров в FHD и обделался от счастья 🤣🤣🤣🤣🤣
Ryzen 9800X3D и 7800X3D продаются в магазине Amazon лучше всех процессоров Intel вместе взятых
Ezdiumno ru
12:08
Наоборот интересно что это и что будет дальше? А вдруг к нам действительно летят зеленые человечки и пора готовить "хлеб-соль" для торжественной встречи? :))
Межзвёздный объект 3I/ATLAS появился после пролёта за Солнцем без кометного хвоста
si-cat
12:02
У них столько бойцов нет, чтобы эти кастрюли заполнить. Да и 33 тонны по нашей грязи - добро пожаловать, ребята! 🤣🤣🤣🤣🤣
Германия планирует приобрести до трёх тысяч БМП Boxer
si-cat
11:52
Флудня голимая. 5ххх-серия спокойно может использовать и 2Гб-чипы, да и дядюшка не склонен памятью разбрасываться. Другое дело. что ему сейчас и смысла суетиться нет - квакуренты тихо спрятались под в...
Видеокарты GeForce RTX 5000 Super могут выйти позже из-за дефицита памяти
ФельдшеR
11:47
Видимо свободные демократические страны могут покупать только у других более демократических.) Ибо не свободным странам неожиданно доллар не нужен.
Трамп: США могут разрешить Венгрии покупать нефть у России
Автомеханик
11:43
Сейчас решил поехать в магазин, надо кое-что купить для машины, Ну и я думаю , раз уже такое дело, то надо пивка припить
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
