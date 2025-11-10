Он может войти в состав смартфонов флагманской серии Galaxy S26

Крупнейший в мире производитель чипов памяти, компания Samsung, анонсировала наиболее продвинутый к настоящему времени чип памяти LPDDR6 DRAM для мобильных устройств. Не исключено появление этой памяти уже в составе аппаратов Galaxy S26. Также в них ожидается применение хранилища типа UFS 4.1.

Samsung сообщает, что этот чип DRAM LPDDR6 получил премию Innovation Award 2026 в категории «Мобильные устройства, аксессуары и приложения». Чип производится по техпроцессу 12 нм на предприятиях Samsung Foundry, имеет увеличенную скорость передачи данных и потребляет меньше энергии по сравнению с чипами памяти LPDDR5X со скоростью передачи данных 8,5 Гбит/с. Последние применяются в составе ноутбуков, телефонов и планшетов нынешнего поколения.

Новый чип получил скорость передачи данных до 10,7 Гбит/с и больше портов ввода-вывода для максимального роста пропускной способности. Он также приносит усиленную безопасность, предотвращая попадание данных в руки посторонних.

Samsung обещает рост энергоэффективности LPDDR6 на 21% по сравнению с LPDDR5X благодаря интеллектуальной системе динамического управления питанием. Это позволит им найти применение в составе высокопроизводительных мобильных устройств, которые могут использоваться как периферийные вычислительные узлы и выполнять ИИ-задачи.