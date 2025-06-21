Новый Oppo A5 5G предлагает экран 120 Гц, прочный корпус и зарядку 45 Вт

Компания Oppo расширила свою линейку смартфонов A-серии в Индии. Там был представлен аппарат Oppo A5 5G. Он отличается прочной конструкцией, быстрой зарядкой и внушительным аккумулятором.

Новинка предлагает экран ЖК размером 6,67 дюйма с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит. Смартфон удостоился рейтинга защиты от воды и пыли IP65, а для дополнительной прочности — ещё и военного сертификата MIL-STD-810H и маркировки прочности SGS Gold. Он обладает усиленными портами, водонепроницаемым уплотнением и двойным закалённым стеклом, которое на 160% прочнее стандартных панелей. Всё это делает устройство пригодным для применения не только в городских условиях, но и на природе.

Смартфон работает на чипе Dimensity 6300 производства MediaTek. У него 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и 128 ГБ хранилища вида UFS 2.2. Установлена программная оболочка ColorOS 15 поверх Android 15.

Всё это функционирует благодаря использованию аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Для съёмки A5 5G получил основную камеру 50 Мп и монохромный объектив 2 Мп. На передней панели находится селфи-камера 8 Мп, в том числе для разблокировки по лицу.

Аппарат стоит в Индии 15499 и 16999 рупий.