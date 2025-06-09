Oppo A5i Pro получил улучшенную защиту, NFC, IPS-дисплей и аккумулятор Si/C

Компания Oppo выпустила смартфоны A5i и A5i Pro, которые нельзя назвать полностью новыми. Оба основаны на процессоре Snapdragon 6s 4G Gen 1, который является ребрендингом Snapdragon 662. Он же применяется в Oppo A5 Pro 4G, который имеет много общего с двумя новыми моделями.

Оба A5i обладают экраном LCD 6,67 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Они могут достигать яркости 1000 нит, а ещё видимость на открытом воздухе улучшается благодаря антибликовому покрытию. Pro получил экран такого же размера, но это более качественная IPS-панель.

Спереди и сзади аппараты защищены стеклом China Southern Glass и Panda Glass. Аппараты прошли тестирование MIL-STD-810H и получили сертификацию SGS.

Защита на A5i довольно простая — с рейтингом IP54. Модель Pro чуть лучше — с рейтингом IP65. Оба поддерживают функцию влажного касания.

A5i работает от аккумулятора ёмкостью 5100 мАч, который должен сохранить не менее 80% своей ёмкости после четырёх лет использования. Телефон поддерживает быструю зарядку 45 Вт.

Если нужно больше заряда, у Pro более крупный аккумулятор Si/C ёмкостью 6000 мАч (45 Вт). Более крупный аккумулятор делает Pro чуть толще и тяжелее, но не намного — 7,68 мм/186 г у стандартной модели и 7,99 мм/193 г у Pro.

У базовой модели самая простая основная камера 8 Мп, спереди находится модуль 5 Мп. Оба ограничены записью видео 1080p при 30 кадрах/с.

Oppo A5i Pro обладает задней камерой 50 Мп с более широкой апертурой (f/1.85 против f/2.0), но спереди всё те же 5 Мп. Сзади есть дополнительный модуль, скорее всего датчик глубины.

Хотя оба телефона работают на Snapdragon 6s 4G Gen 1, между ними будет небольшая разница в производительности. Модель Pro имеет 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ хранилища UFS 2.1. У базовой модели 4/6 ГБ LPDDR4X оперативной памяти и 64/128 ГБ более медленного хранилища eMMC 5.1.

Как следует из названия процессора, он поддерживает только сети 4G LTE. Локальные соединения обрабатываются двухдиапазонным Wi‑Fi 5 (ac) и Bluetooth с aptX. У базовой модели есть разъём для наушников 3,5 мм. У Pro его нет, но есть NFC и ИК‑передатчик. Оба аппарата имеют боковой сканер отпечатков пальцев.

Oppo A5i Pro стоит $160 или 140 евро. Oppo A5i в продаже пока не обнаружен.