Смартфон Oppo K13x 5G получит защиту IP65, Android 15 и экран 120 Гц

Компания Oppo сообщила, что 23 июня в Индии анонсирует смартфон Oppo K13x 5G. Перед этим событием были опубликованы сведения о характеристиках, вариантах хранилища и ценовом диапазоне.

Согласно данным от самого производителя, Oppo K13x 5G будет прочным смартфоном с рамой из алюминиевого сплава AM04 аэрокосмического класса, защитой экрана Crystal Shield Glass и защитой от воды и пыли IP65. Кроме того, он сертифицирован SGS Gold Drop Certification и соответствует военным стандартам MIL-STD 810H.

K13x получит экран ЖК с частотой 120 Гц, который поддерживает яркость до 1000 нит. Благодаря таким функциям, как Splash Touch и Glove Touch, экраном можно будет пользоваться мокрыми пальцами или в перчатках. Устройство будет работать на Android 15 с программной оболочкой ColorOS 15. Оно предложит широкий спектр функций на основе ИИ, таких как AI Eraser, AI Unblur, AI Reflection Remover, AI Clarity Enhancer, AI Summary, AI Recorder, AI Studio и AI LinkBoost.

Будет применяться процессор Dimensity 6300 и батарея ёмкостью 6000 мА·ч с зарядкой мощностью 45 Вт. Устройство будет доступно в двух вариантах: 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 6 ГБ + 128 ГБ памяти. Спереди есть камера 8 Мп, сзади — 50 Мп и 2 Мп.

Oppo K13x будет доступен в оттенках Midnight Violet и Sunset Peach. Oppo утверждает, что это будет самый прочный 5G-телефон не дороже 15000 руб. в пересчёте с местной валюты.