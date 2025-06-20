Интегрированная графика нового Ryzen 9000G обходит Radeon 780M в 1440p и достигает 3,1 ГГц

Новый процессор AMD Ryzen протестировали в бенчмарке FurMark. Чип представляет собой инженерный образец с идентификатором «100-000001868-30_Y». В каталоге AMD он пока отсутствует. Вероятно, он относится к будущим настольным APU AMD Ryzen 9000G. Эта серия будет запущена для платформы AM5 и даст мощную интегрированную графику.

Два результата теста не только раскрывают производительность iGPU, но и некоторые характеристики. FurMark представляет собой программу, специально разработанную для стресс-тестирования графических процессоров. Это одно из самых ресурсоёмких приложений подобного рода. На разрешении 1440p iGPU набрал 1097 баллов, что примерно на 1% выше, чем у Radeon 780M.

На разрешении 4K iGPU немного медленнее Radeon 780M, набрав 542 балла, что примерно на 5% ниже, чем 566 баллов у последнего. Вероятно, протестированный APU является не самым мощным процессором в линейке Ryzen 9000G. Флагманский Radeon 890M на базе RDNA 3.5 обеспечивает примерно на 17% более высокую производительность, чем Radeon 780M на разрешении 1080p в тесте FurMark OpenGL.

Планы AMD относительно линейки Ryzen 9000G неизвестны, в том числе количество моделей. Эти APU основаны на архитектуре Zen 5, но в отличие от обычной серии Ryzen 9000, их iGPU получат новейшую архитектуру RDNA 3.5. Похоже, что iGPU может работать на частоте до 3,1 ГГц. Максимальное энергопотребление iGPU составляет 47 Вт при полной нагрузке в 1440p и 50 Вт на 4K. Это немного выше максимального энергопотребления Radeon 890M в 46 Вт.

Предположительно, настольные гибридные процессоры AMD Ryzen 9000G, также известные как Gorgon Point, поступят в продажу в четвёртом квартале года.