Microsoft в лице главы Xbox подтверждает многолетнее стратегическое партнерство с AMD для создания оборудования консоли следующего поколения

После презентации консоли ASUS ROG Xbox Ally с чипом AMD Ryzen Z2 на прошлой неделе компания Microsoft теперь подтвердила своё долгосрочное партнерство с AMD для будущего оборудования Xbox.

Президент Xbox Сара Бонд говорит, что компания инвестирует в консоли, карманные устройства, ПК, облако и аксессуары. AMD, которая уже производит оборудование для Xbox на протяжении двух поколений, продолжит поддерживать будущие устройства. Это сотрудничество должно помочь унифицировать разработку и поддерживать совместимость между платформами, что очень важно, поскольку игровые движки становятся все более сложными, а затраты на разработку продолжают расти.

Серьезных признаков того, что Intel или NVIDIA заменят AMD в будущих проектах Xbox, не было. Между тем, Sony не поделилась подробностями об оборудовании своей консоли, но компания также тесно сотрудничает с AMD в проекте Amethyst, особенно в отношении таких технологий, как искусственный интеллект.

Партнерство Microsoft и AMD было объявлено в видео, и Сара Бонд сказала: «В Xbox мы стремимся к тому, чтобы вы могли играть в игры, в которые хотите, с людьми, с которыми хотите, и, где хотите. Вот почему мы инвестируем в нашу линейку оборудования следующего поколения для консолей, карманных устройств, ПК, облачных вычислений и аксессуаров. Я рада сообщить, что мы установили стратегическое многолетнее партнерство с AMD для совместной разработки чипов для линейки устройств, включая наши консоли Xbox следующего поколения.

Вместе с AMD мы продвигаем передовые технологии в игровых чипах, чтобы предоставить следующее поколение графических инноваций, открыть более глубокий уровень визуального качества, захватывающего игрового процесса и игрового опыта, улучшенного с помощью мощности ИИ, и при этом сохранить совместимость с вашей существующей библиотекой игр Xbox.

Все это о создании игровой платформы, которая всегда с вами, чтобы вы могли играть в игры на устройствах, где хотите, предоставляя опыт Xbox, не привязанный к одному магазину или одному устройству. Вот почему мы тесно сотрудничаем с командой Windows, чтобы гарантировать, что она станет платформой номер один для игр. Новое поколение Xbox выходит на рынок, и это только начало».

В настоящее время консоль ROG Xbox Ally является самой передовой системой, использующей графическую архитектуру RDNA 3.5 и Zen 5. Линейка Xbox Series не обновлялась и по-прежнему использует оборудование поколения Zen 2 и RDNA 2. Однако некоторые утечки указывают на архитектуру ARM64 или Zen 6 в качестве кандидатов для консоли следующего поколения. В одном из просочившихся документов также упоминается, что Microsoft рассматривает RDNA 5 для своей будущей графической архитектуры.