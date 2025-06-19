Пользователям удалось модифицировать технологию AMD FSR4 для видеокарт серии RX 7000, лучшая качество изображения, но снижая производительность на 20-30 процентов

С выпуском видеокарт серией Radeon RX 9000 компания AMD также анонсировала технологию FidelityFX Super Resolution 4. Эта функция масштабирования теперь использует алгоритм на основе искусственного интеллекта для улучшения качества изображения. Более высокое визуальное качество уже было продемонстрировано в различных тестах еще до выпуска архитектуры RDNA4.

Однако, как только AMD официально представила FSR 4, сразу же начали возникать вопросы о потенциальной поддержке старых архитектур, таких как RDNA3.

К сожалению, на презентации Computex 2025 у AMD не было заявлений о поддержке FSR 4 для серии RDNA3. Вместо этого компания анонсировала FSR Redstone, новую версию FSR 4 с несколькими улучшениями. AMD ясно дала понять, что эта версия является эксклюзивной для карт серии RDNA4. Обновленных данных о поддержке RX 7000 по-прежнему не было, несмотря на более ранние предположения, что AMD изучает этот вопрос.

Устав ждать, некоторые игроки взялись за самостоятельные эксперименты. Как оказалось, на самом деле можно принудительно включить FSR 4 на графических картах RDNA3. Пользователь Virtual-Cobbler-9930 с Reddit поделился методом запуска алгоритма FSR 4 в таких играх, как Cyberpunk 2077. Стоит отметить, что CD Projekt Red официально никогда не интегрировала FSR 3.1 в игру, хотя такое обновление в будущем было анонсировано. Технически обновление FSR 4 применимо только к играм с поддержкой FSR 3.1.

Однако можно внедрить FSR с помощью инструмента OptiScaler. Он в принципе может заменить XeSS/DLSS, поэтому требование FSR3.1 не является обязательным. Также требуется активировать FSR 4 вручную с помощью команды WMMA_RDNA3_WORKAROUND. Вероятно, это относится к инструкциям по умножению матриц, которые были улучшены в архитектуре RDNA4 с добавлением поддержки FP16, BF16, INT8 и подобных форматов. По-видимому, кто-то понял, как эмулировать эти функции в поколении RDNA3, возможно, с помощью внутренних инструментов, изначально разработанных AMD.

В Cyberpunk 2077 качество изображения, как сообщается, улучшилось, но производительность значительно упала: с 85,06 к/с до 56,28 к/с с использованием встроенного инструмента для тестирования производительности. Оба теста использовали настройку FSR Quality.

Аналогичные результаты наблюдались в The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered, в которой стало меньше артефактов при переключении на FSR 4, хотя падение производительности составило около 20–30 процентов.

В любом случае обходной путь для активации FSR 4 явно приносит визуальные преимущества и может быть полезен для большего количества игр. Однако потеря производительности очевидна, и, вероятно, это одна из причин, по которой AMD решила официально не внедрять новую функцию для старых архитектур.