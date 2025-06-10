Новый смартфон Vivo Y400 Pro с мощной зарядкой и двойной камерой 50 Мп выйдет в Индии

Недавно стало известно о том, что компания Vivo готовит к релизу в Индии смартфон серии Y под названием Vivo Y400 Pro. Поклонники Vivo ждут запуска Vivo X200 FE и складного X Fold 5 в июле в этой же стране, а Y400 Pro может появиться даже раньше. В преддверии этого события инсайдер XpertPick назвал ряд ключевых характеристик устройства.

Согласно его сведениям, Vivo Y400 Pro является обладателем экрана AMOLED размером 6,77 дюйма с четырьмя изгибами и пиковой яркостью 4500 нит. Утечка не упоминала разрешение экрана или частоту обновления. Другие источники ранее дали понять, что аппарат может иметь разрешение Full-HD+ и частоту обновления 120 Гц.

Работать смартфон будет на процессоре MediaTek Dimensity 7300. Он получит аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживая быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Что касается камер, Y400 Pro обладает передней камерой 32 Мп для селфи и видеозвонков. Сзади будут основная камера 50 Мп с сенсором Sony IMX882 и 2-мегапиксельный объектив для получения эффекта боке. Они войдут в состав вертикального модуля со светодиодной вспышкой в форме квадрата. Спереди и сзади будут поддерживаться запись видео 4K. Есть также поддержка мультифокальной портретной съёмки.

В сфере искусственного интеллекта будут такие возможности, как AI Transcript Assist, AI Superlink, AI Note Assist, AI Screen Translation, Vivo Live Call Translation, AI Live Text и Circle to Search with Google. Также имеется ИК-бластер для управления различными устройствами.

Vivo Y400 Pro ждут в трёх цветовых вариантах: фиолетовый Nebula Purple, золотой и белый, а также могут быть предложены их разновидности. Ожидаются конфигурации 8/128 ГБ или 256 ГБ. Стоимость должна быть около 23 000 рублей в пересчёте с местной валюты.