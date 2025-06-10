Складные смартфоны Huawei получат новые процессоры, экраны и eSIM без физической карты

В прошлом году Huawei представила Mate XT, первый в мире тройной складной смартфон. Очевидно, что теперь от компании ждут устройства второго поколения. Была информация, согласно которой аппарат будет представлен в этом году. Новые сведения от инсайдера Super Dimension показывают, что ждать осталось не слишком долго.

Поступали сообщения о том, что следующее складное устройство Huawei может быть названо Huawei Mate XTs. Опровергая эти слухи, инсайдер утверждает, что название будет Huawei Mate XT 2 Extraordinary Master. На мировом рынке это устройство может получить имя Mate XT 2 Ultimate Design.

Как сказано в сообщении на Weibo, Huawei Mate XT 2 и Mate X7 (складывающийся в виде книги) дебютируют во второй половине года. Эти устройства будут поставляться с новыми процессорами, камерами и аккумуляторами. В следующем году Huawei выпустит ещё и складные планшеты.

Mate XT 2 по-прежнему будет оснащён 10,2-дюймовым экраном, как и предыдущее поколение смартфона. Вероятно, у него будет шарнирный механизм Tian Gong собственной разработки Huawei, предлагающий более тонкую, но прочную конструкцию.

Устройство получит процессор Mate Kirin 9020hh, который использует настройку сочетания ядер 1+3+4. Она состоит из главного ядра Taishan 2,5 ГГц, трёх средних ядер 2,15 ГГц и четырёх меньших ядер 1,6 ГГц. Ещё есть графический процессор Maleoon 920 на частоте 840 МГц.

Huawei также может представить eSIM, устраняя необходимость в физической SIM-карте. Этот шаг может помочь освободить внутреннее пространство, что является важным преимуществом для складных устройств, стремящихся к более изящным конструкциям.