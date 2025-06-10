Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Huawei готовит Mate XT 2 и Mate X7 к выпуску во второй половине года
Складные смартфоны Huawei получат новые процессоры, экраны и eSIM без физической карты

В прошлом году Huawei представила Mate XT, первый в мире тройной складной смартфон. Очевидно, что теперь от компании ждут устройства второго поколения. Была информация, согласно которой аппарат будет представлен в этом году. Новые сведения от инсайдера Super Dimension показывают, что ждать осталось не слишком долго.

Поступали сообщения о том, что следующее складное устройство Huawei может быть названо Huawei Mate XTs. Опровергая эти слухи, инсайдер утверждает, что название будет Huawei Mate XT 2 Extraordinary Master. На мировом рынке это устройство может получить имя Mate XT 2 Ultimate Design.

Как сказано в сообщении на Weibo, Huawei Mate XT 2 и Mate X7 (складывающийся в виде книги) дебютируют во второй половине года. Эти устройства будут поставляться с новыми процессорами, камерами и аккумуляторами. В следующем году Huawei выпустит ещё и складные планшеты.

Mate XT 2 по-прежнему будет оснащён 10,2-дюймовым экраном, как и предыдущее поколение смартфона. Вероятно, у него будет шарнирный механизм Tian Gong собственной разработки Huawei, предлагающий более тонкую, но прочную конструкцию.

Устройство получит процессор Mate Kirin 9020hh, который использует настройку сочетания ядер 1+3+4. Она состоит из главного ядра Taishan 2,5 ГГц, трёх средних ядер 2,15 ГГц и четырёх меньших ядер 1,6 ГГц. Ещё есть графический процессор Maleoon 920 на частоте 840 МГц.

Huawei также может представить eSIM, устраняя необходимость в физической SIM-карте. Этот шаг может помочь освободить внутреннее пространство, что является важным преимуществом для складных устройств, стремящихся к более изящным конструкциям.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфоны #huawei
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
10
Axios: Трамп и его администрация пренебрегают мерами кибербезопасности
+
Самый высокий в мире железнодорожный мост официально открыли в Индии
+
В Иваново строят первый за 30 лет крупный завод с инвестициями ₽4 млрд
+
В Пакистане сообщили о приобретении у Китая истребителей J-35 и самолётов ДРЛО KJ-500
+
«Ростех» покупает обанкротившийся автозавод Great Wall
+
В Челябинской области при ремонте дороги нашли мост екатерининской эпохи
+
The Elder Scrolls 6 может появиться на Xbox Showcase 2025
+
Строительство объездной дороги в Краснодарском крае продлится до 2027 года
1
Ученые из Сколтеха создали аккумуляторы, увеличивающие запас хода электромобилей на 50%
+
В Краснодарском крае появится новый тракторный завод за 1,6 млрд рублей
1
AMD анонсировала процессоры Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2 A
+
Компания Waveshare выпустила два круглых сенсорных экрана с Wi-Fi и Bluetooth для умного дома
+
В Краснодарском крае планируют возвести завод по производству тракторов «Беларус»
3
Компактный флагман Xiaomi 16 могут оснастить оптикой Leica и батареей на 6800-7000 мАч
1
Panasonic выпустила ноутбук весом 900 граммов с круглой сенсорной панелью
+
В Windows 11 появилась функция трансляции экрана Android-устройства в меню «Пуск»
1
Авиарегулятор США окончательно откажется от дискет и Windows 95 в системах управления полётами
2
Израиль перехватил судно с Гретой Тунберг, пытавшееся приблизиться к берегам сектора Газа
1
Мировые центробанки продолжат масштабные закупки золота в 2025 году
1

Популярные статьи

"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
5
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
78
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
14
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
8
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
2
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
9

Сейчас обсуждают

Степан Бачкоев
12:18
Когда ждать и где купить?
Lenovo выпускает механическую клавиатуру Aurora GK10 с RGB-подсветкой и ценой от $14
Мутабор
12:14
жаль конечно промышленность Краснодара, все угробили своими гетто-человейниками
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
vl
12:07
жк на месте заводов строят, а не торговые центры, о чём и заметка.
В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
Voldemaar
11:50
Odyssey была очень хорошая, интересная. До неё Origins тоже норм. А вот Valhalla уже хуже, неинтересная.
Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
VAKT
11:31
Что за глупости? Где эдж тяжёлый и тормозной? Давай тесты, где аж пять раз медленнее работает, а то срать ртом тут многие горазды.
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Ezdiumno ru
11:18
Могли бы сделать и копирование файлов простым перетаскиванием с экрана смартфона в папку ПК и обратно. Чтобы костылями не пользоваться.
В Windows 11 появилась функция трансляции экрана Android-устройства в меню «Пуск»
Degit22
11:06
Суть проблемы не в дискетах, а в том что кто-то решил сэкономить и отказался от разработчиков, которые поддерживали это ПО, и вот они 30 лет экономили, а теперь надо заплатить за разработку такого же ...
В США хотят отказаться от применения дискет и Windows 95 в системах управления воздушным движением
OgoGoLog
11:05
У нас в некоторых районах города ввели ограничение на проезд мотоциклистам с 23:00 до 7:00. Надеюсь штрафы заставят этих пердунов поставить свои тарантасы в тёмынй угол.
В России могут повысить штрафы за шум от автомобилей и мотоциклов
Cerberus Первый
11:03
Не, ну Яндекс браузер рил же помойка. И независимо от того кто им пользуется, пиндос, русня или какол
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
John Doe
11:01
Т.е. rtings тоже победили физику? Или не можешь прочитать, что написано на скриншоте?
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем