Новая серия Huawei Pura 80 выходит 11 июня с улучшенной камерой и сенсором RYYB

Huawei официально объявила, что серия смартфонов Huawei Pura 80 и ряд других продуктов будут представлены в Китае 11 июня в 14:30 по местному времени. Слоган подчёркивает ставку на передовую мобильную съёмку.

В тизере показаны два объектива камеры. Оба могут быть перископическими телеобъективами. Это соответствует более ранним утечкам, намекающим на систему зума с двойным перископом. Быть может, это относится только к модели Ultra. Это будет не первое устройство Huawei с двумя телеобъективами. Модель P40 Pro+ предложила их уже достаточно давно.

Согласно имеющейся информации, Pura 80 Ultra получил 1-дюймовый сенсор LOFIC CMOS (модель SC5A0CS), разработанный SmartSens. Он будет использовать пиксельную компоновку RYYB от Huawei, предназначенную для улучшения чувствительности при слабом освещении, став большим скачком в технологии мобильных сенсоров. Технология LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) расширяет динамический диапазон и производительность при слабом освещении на аппаратном уровне.

Ещё модель Ultra будет оснащена 50-мегапиксельным 1/1,3-дюймовым перископическим телеобъективом, одним из самых больших. Он даже больше, чем сенсор HP9 от Samsung. Такое сочетание камер может сделать Pura 80 Ultra мощным фотоаппаратом как для широкоугольных, так и для зум-снимков.

Остальная часть серии Pura 80, куда входят Pura 80, Pura 80 Pro и Pura 80 Pro+, тоже получит значительные обновления. Все четыре модели могут использовать новейшую технологию Maple Original Colour Imaging от Huawei (вероятно, обновлённую до версии 2.0). Она призвана повысить точность цветопередачи и визуальную достоверность за счёт улучшенных алгоритмов калибровки.

Похоже, Huawei откажется от конструкции выдвижного объектива, сосредоточившись вместо этого на более компактном многокамерном модуле. Он сможет вместить четыре датчика в треугольной или концентрической компоновке. Все Pura 80 будут работать на системе HarmonyOS 5 и на процессоре Kirin 9020.