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Huawei готовит новый Mate XT с улучшенным процессором и камерой
Вторая модель Huawei Mate XT выйдет во второй половине года с тем же шарниром и новым чипом

В прошлом году Huawei показала, как надо делать складные смартфоны, выпустив Mate XT. В отличие от обычных складных смартфонов, таких как Samsung Galaxy Z Fold 6, Huawei Mate XT использует двухшарнирный механизм. Он позволяет устройству складываться в форме буквы Z.

Успех Mate XT мог мотивировать Huawei в этом году выпустить продолжение. Инсайдер Digital Chat Station на Weibo сообщил, что Huawei выпустит новую модель во второй половине года. Хотя шарнир остался неизменным, Mate XT второго поколения получит более быстрый процессор и улучшенные камеры.

Могут стать лучше и аксессуары. В прошлом году Mate XT включал в себя чехол из арамидного волокна со встроенной вращающейся подставкой. На этот раз Huawei может усилить прочность телефона при складывании.

Что касается даты релиза, первое поколение Mate XT было выпущено в сентябре. Mate XT 2 может быть выпущен в те же сроки.

Смартфоны с тройным складыванием имеют большие экраны при более компактном размере по сравнению с планшетами. У Huawei Mate XT размер экрана составляет 10,2 дюйма в полностью открытом состоянии и 7,9 дюйма в сложенном виде. Если сложить его вдвое, то получится экран размером 6,4 дюйма, как у обычных смартфонов.

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#смартфоны #huawei
Источник: neowin.net
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