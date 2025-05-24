Продажи смартфона стартуют 25 мая.

Несколько дней назад компания Oppo презентовала 4G-версию смартфона A5x, а сейчас представляет модель A5x 5G, пишет издание GSMArena.

Смартфон Oppo A5x 5G оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти, накопителем объёмом 128 ГБ, LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 нит, а также поддержкой технологий Splash Touch и Glove Touch, благодаря которым панель отзывчива к нажатиям мокрыми пальцами и касаниям в перчатках. К сожалению, информации о разрешении и диагонали экрана в настоящее время не предоставляется.

Основная камера на задней панели представлена 32-Мп датчиком, тогда как селфи-камера получила 5-Мп сенсор. Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Источник фото: GSMArena

Новинка поставляется с предустановленной ColorOS 15 на базе Android 15, имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP65, и сертификат военного класса MIL-STD-810H, указывающий на стойкость устройства целому ряду негативных воздействий. На выбор покупателю предлагаются версии в белом (Laser White) и синем (Midnight Blue) цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Oppo A5x 5G в индийской рознице составляет 13 999 рупий (165 долларов США). Новинка поступит в продажу 25 мая текущего года.