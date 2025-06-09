Switch 2 опережает PS5 по продажам в первые дни и делает популярной игру Mario Kart

Игровая консоль Nintendo Switch 2 5 июня стала доступна по всему миру для тех, кто оформил предварительный заказ или купил её прямо в магазине. Большим спросом она пользуется во Франции. По данным от местного инсайдера с ником Pierre485, Switch 2 стала самой быстро продаваемой консолью во Франции. Она удвоила предыдущий рекорд PS5, разойдясь за выходные в количестве свыше 200 тыс. экземпляров.

Pierre485 подчёркивает, что пока французское подразделение Nintendo не подтвердит эти числа, эти заявления не отражают фактические продажи. И всё же, они являются ранним признаком того, что Switch 2 имеет потенциал стать крупнейшим запуском консоли в мире. Это же потенциально может быть крупнейшим запуском игры Mario Kart, если судить по темпам продаж во Франции. Почти каждая купленная Switch 2 шла в комплекте с Mario Kart World.

Пока праздновать рано, но если судить по первоначальным темпам, Nintendo уверенно идёт к своей цели. Тем временем, кое-где не обошлось без неприятностей. Один из розничных магазинов в США отправил домой покупателей с повреждёнными устройствами после того, как сотрудники магазина прикрепляли чеки к передней части коробки Switch 2, проделав отверстия в экране консоли. Также предварительный анализ консоли показывает, что она содержит в своём составе не самые современные из возможных компонентов.