Специальное издание Governor’s Edition для Anno 117 представлено с подарками

В 2024 году было сказано, что игровая франшиза от Ubisoft по строительству и управлению городами Anno получит новую игру. Прошло немало времени, и теперь Anno 117: Pax Romana получила точную дату релиза во время мероприятия PC Gaming Show 2025.

Anno 117: Pax Romana выпустят 13 ноября 2025 года, дав желающим возможность заняться строительством римских поселений. Игровой процесс показали несколько недель назад. В игру добавлены механика выбора провинции в начале каждой игры, система религий, дерево исследований, наземный бой, модульное судостроение, диагональные дороги и строительство зданий.

Сделавшие предварительный заказ игры получат набор Builder Pack. Он будет содержать символ игрока Wolf, соответствующий боевой штандарт, статую городского глашатая, а также статую Капитолийского волка.

Для предварительного заказа доступно издание Gold Edition, которое объединяет Year 1 Pass с базовой игрой. Оно будет включать доступ к трём пакетам DLC. Кажется, что игроки в рамках расширенного контента отправятся в Египет.

Ещё Ubisoft представила Anno 117 Governor’s Edition. Это специальное издание поставляется со следующими коллекционными предметами и цифровыми подарками:

Предметы коллекционирования:

Amphitheatre 3D Puzzle (36 × 31 × 13 см)

84-страничный артбук с концепт-артом и закулисным контентом

Выкованный символ Anno (прибл. 7 см)

Монеты Albion и Latium

Корпус Steelbook

Письмо городского глашатая (21 × 30 см)

Чертёж Tesserae Works (42 × 59 см)

3 литографии (30 × 15 см)

Цифровой контент:

Базовая игра

Пропуск на 1 год, включая:

3 предстоящих DLC

Дополнительный внутриигровой контент

Набор строителя:

3 эксклюзивных украшения

1 сигил игрока

Anno 117: Pax Romana выйдет в Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Предварительные заказы уже доступны по цене от $59,99 за стандартное издание. Подписчики Ubisoft+ также получат игру в качестве подарка в первый день. Помимо базовой игры, участники получат доступ к предстоящим пакетам DLC при запуске без дополнительной платы.



