В 2024 году было сказано, что игровая франшиза от Ubisoft по строительству и управлению городами Anno получит новую игру. Прошло немало времени, и теперь Anno 117: Pax Romana получила точную дату релиза во время мероприятия PC Gaming Show 2025.
Anno 117: Pax Romana выпустят 13 ноября 2025 года, дав желающим возможность заняться строительством римских поселений. Игровой процесс показали несколько недель назад. В игру добавлены механика выбора провинции в начале каждой игры, система религий, дерево исследований, наземный бой, модульное судостроение, диагональные дороги и строительство зданий.
Сделавшие предварительный заказ игры получат набор Builder Pack. Он будет содержать символ игрока Wolf, соответствующий боевой штандарт, статую городского глашатая, а также статую Капитолийского волка.
Для предварительного заказа доступно издание Gold Edition, которое объединяет Year 1 Pass с базовой игрой. Оно будет включать доступ к трём пакетам DLC. Кажется, что игроки в рамках расширенного контента отправятся в Египет.
Ещё Ubisoft представила Anno 117 Governor’s Edition. Это специальное издание поставляется со следующими коллекционными предметами и цифровыми подарками:
Предметы коллекционирования:
- Amphitheatre 3D Puzzle (36 × 31 × 13 см)
- 84-страничный артбук с концепт-артом и закулисным контентом
- Выкованный символ Anno (прибл. 7 см)
- Монеты Albion и Latium
- Корпус Steelbook
- Письмо городского глашатая (21 × 30 см)
- Чертёж Tesserae Works (42 × 59 см)
- 3 литографии (30 × 15 см)
- Цифровой контент:
- Базовая игра
- Пропуск на 1 год, включая:
- 3 предстоящих DLC
Дополнительный внутриигровой контент
- Набор строителя:
- 3 эксклюзивных украшения
- 1 сигил игрока
Anno 117: Pax Romana выйдет в Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Предварительные заказы уже доступны по цене от $59,99 за стандартное издание. Подписчики Ubisoft+ также получат игру в качестве подарка в первый день. Помимо базовой игры, участники получат доступ к предстоящим пакетам DLC при запуске без дополнительной платы.