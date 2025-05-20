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Ubisoft Mainz представила геймплей Anno 117: Pax Romana — стратегии о мирной Римской империи
Ubisoft Mainz впервые показала игровой процесс Anno 117: Pax Romana — новой части градостроительной стратегии. Видео подробно демонстрирует механику развития провинции в условиях Римской империи.

Шесть лет назад серия Anno в последний раз напомнила о себе: Anno 1800 погрузила игроков в эпоху промышленной революции. Новая глава переносит действие на полторы тысячи лет назад — во времена мира и относительной стабильности Pax Romana.

Ubisoft Mainz выпустила первый геймплейный ролик Anno 117: Pax Romana — градостроительной стратегии, действие которой разворачивается в Лациуме, историческом регионе Италии. Главный герой — губернатор римской провинции. Именно он отвечает за строительство, экономику и настроение граждан. Видео сопровождается закадровым голосом, описывающим ключевые действия игрока.

Игровой процесс начинается с планирования инфраструктуры. Первым шагом становится прокладка дорог — от простых грунтовых до более продвинутых вариантов, от которых зависит эффективность перемещения ресурсов. Дальше — постройка лесозаготовительных лагерей, складов и логистических центров. Разработчики делают акцент на устойчивости: чрезмерная вырубка лесов может обернуться нехваткой древесины.

Геймеру предстоит строить жилые кварталы и общественные здания — от рынков до таверн. Система планировки играет важную роль: размещение построек влияет на производительность и мораль жителей. Наглядный пример — лаванда повышает привлекательность района, а свиноферма, наоборот, снижает общий уровень комфорта.

В Anno 117 важно учитывать не только производственные процессы, но и повседневные риски. Пекарни, например, могут загореться, если не предусмотреть меры безопасности — это делает строительство пожарных станций обязательным элементом городской инфраструктуры. При этом сам губернатор — не абстрактный наблюдатель. Он живет в центре управляемой провинции, в собственной вилле, которая является не просто украшением, а показателем стабильности и личного участия в судьбе горожан.

Развитие города открывает новые цепочки производства. Образование, медицина, культура — все это поддерживает рост и удерживает жителей. Школы, библиотеки и бани обеспечивают базовые потребности, а театры и Колизей — престиж.

Экономика зависит от ресурсов, не все из которых доступны на одном острове. Поэтому игроку предстоит наладить торговлю или прибегнуть к силовым решениям. Пиратство и враждебные губернаторы создают дополнительные угрозы, что требует строительства укрепленных портов и сопровождения торговых караванов.

Вера становится еще одним фактором: каждый остров может выбрать покровителя из римского пантеона. Нептун ускоряет корабли, Марс укрепляет армию. Это влияет как на тактику, так и на стратегическое развитие.

Наконец, видео подтверждает возможность экспансии за пределы Италии. Пример — Альбион, где игроку предстоит либо интегрировать кельтов в империю, либо позволить им сохранить свою культуру. Решения игрока повлияют на дальнейшую судьбу провинции и всей империи.

Anno 117: Pax Romana выйдет в конце 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но уже сейчас можно подробнее узнать о ней, зайдя на Steam.

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#игры #ubisoft #стратегии #геймплей #anno 117 #pax romana #городское развитие #градостроительные симуляторы
Источник: store.steampowered.com
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