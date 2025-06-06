Новый форм-фактор SSD E2 предлагает до 40 ПБ в стойке и скорость до 10 ГБ/с

Революционный форм-фактор SSD вскоре может оказаться в составе дата-центров, сократив отставание в ёмкости от механических жёстких дисков. Известный как E2, флэш-накопитель на основе чипов QLC способен хранить до 1 петабайта (1 миллиона гигабайт) данных. Он имеет производительность, сопоставимую с производительностью высокопроизводительного SSD.

Накопитель следующего поколения разрабатывается совместно Ассоциацией индустрии сетевых технологий хранения данных и Open Compute Project для хранения так называемых «тёплых» данных. К ним доступ осуществляется реже, чем к горячим данным, но они тоже требуют высокой скорости чтения/записи, если сравнивать с HDD.

Примерами тёплых данных являются данные приложений, журналы, аналитика и резервные копии. Раньше они классифицировались как «холодные», но требования новых приложений ИИ, аналитических конвейеров и других цифровых сервисов увеличили частоту доступа, превратив их в «тёплые» и сделав жёсткие диски менее подходящими для их хранения.

Накопители E2 будут 200 мм в длину, 76 мм в высоту и 9,5 мм в толщину. Каждый диск может хранить до 1 ПБ данных, что позволит сохранять около 11000 фильмов формата 4K. Стандартный стоечный сервер 2U может вместить до 40 таких накопителей, обеспечивая 40 ПБ общей ёмкости.

Предварительные характеристики указывают, что накопители смогут обеспечивать пропускную способность 8–10 МБ/с на терабайт. Это даёт 8–10 ГБ/с для модели объёмом 1 ПБ. Для обеспечения совместимости с серверными платформами следующего поколения накопители E2 будут использовать интерфейс PCIe 6.0 x4, работающий по протоколу NVMe. Каждый накопитель будет содержать не менее 64 пакетов флэш-памяти NAND и может потреблять до 80 Вт мощности под нагрузкой.

Форм-фактор E2 сейчас находится на этапе стандартизации. Его спецификации предварительные и могут быть изменены. Ожидается, что более ясная картина появится летом, когда будут опубликованы официальные спецификации Revision 1.0.