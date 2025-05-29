Новый топовый SSD от Sandisk оказался самым производительным на рынке

Издание Tom's Hardware протестировало твердотельный накопитель под немного громоздким наименованием Sandisk WD_BLACK SN8100. Оно получилось в результате отказа WD от производства SSD под собственным торговым именем и передачей прав на это дочерней компании Sandisk.

В процессе экспериментов Tom's Hardware не скрывали своего восхищения новинкой, называя ее товаром с превосходными характеристиками и одним из самых эффективных дисков, который они когда-либо тестировали. SN8100 доступен в версиях на 1, 2 и 4 ТБ, а к концу года должна появиться и версия на 8 ТБ.

Что касается технических характеристик, то SSD задействует 218-слойную память BiCS8 TLC от Kioxia (бывшая Toshiba), дополняя её DRAM-буфером (DDR4). Ресурс перезаписи диска составляет 600 ТБ на каждый 1 ТБ емкости. В отличие от SN850X, компоненты на плате размещены с одной стороны, что улучшает совместимость с устройствами, а в качестве контроллера теперь используется Silicon Motion SM2508.

Контроллер построен по 6 нм нормам, и по этому показателю опережает Phison E26, который выполнен по 12 нм техпроцессу. Также SM2508 в 1,5 раза обходит Phison E26, предлагая память со скоростью 3600 МТ/с. Впрочем, существующий Phison E31T также вполне быстр, а грядущий Phison E28 грозится совершить революцию в производительности контроллеров для SSD. Так что, хотя Silicon Motion SM2508 и может быть топовым сейчас, скоро его могут подвинуть с пьедестала.

На текущий момент даже Samsung 9100 Pro не способен противостоять последнему SSD от Sandisk. Tom's Hardware признают, что накопитель от южно-корейского производителя, безусловно, очень хорош. Но его удел — скорее быть предсказуемым и надежным SSD с достаточной производительностью, нежели самым быстрым.

Тестирование в ориентированном на геймеров бенчмарке 3DMark Storage продемонстрировало высочайшую скорость Sandisk WD_BLACK SN8100. Данный SSD обошел всех конкурентов, как по показателю пропускной способности и задержкам, так и по набранному количеству баллов. Ближайший соперник в лице технически продвинутого OEM SSD Micron 4600 с 272-слойной памятью TLC собственной разработки Micron отстал на 19%. Прочие тесты также выявили победу SN8100 по сумме результатов.

В итоге, Tom's Hardware назвали Sandisk WD_BLACK SN8100 "вершиной высокопроизводительного дизайна SSD".