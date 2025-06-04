Новые NPC в Fortnite смогут отвечать в реальном времени без заранее заданных скриптов

Игра Fortnite скоро позволит создавать NPC, у которых не будет скриптов, а будет свобода действий. Новый инструмент в редакторе Unreal Editor для Fortnite (UEFN) позволит разработчикам создавать собственных генеративных NPC с искусственным интеллектом. Их типы голоса, стили подачи и черты характера можно будет задавать.

Epic продемонстрировала технологию во вторник в рамках доклада State of Unreal. Компания заявила, что NPC генерирует свои ответы в реальном времени. Персонаж был создан с использованием «около 20 строк» текста.

Персонаж по имени мистер Баттонс был создан для того, чтобы убедить игрока нажать большую красную кнопку в комнате. После того как ведущий спросил о знаках, предупреждающих о недопустимости нажатия кнопки, бот с искусственным интеллектом ответил: «Знаки, говорите? Просто предложения от тех, у кого нет воображения. В конце концов, правила созданы для того, чтобы их мягко отодвигали в сторону. Вы не согласны?»

Демонстрация также показала текущие ограничения технологии. Во-первых, это чат ИИ с поочерёдным ответом, а не живой разговор, где перебивают друг друга и говорят одновременно. Кроме того, ведущий мог говорить, только удерживая кнопку для активации микрофона. После каждого вопроса мистер Баттонс делал паузу на несколько секунд, чтобы обдумать ответ. Он пытался скрыть это звуками вроде «Хммм», «Ааааа» и «Эммм».

Технология уже была опробована, когда в мае в игре появился Дарт. Gemini 2.0 Flash сгенерировал диалог лорда ситхов, который был сделан похожим на голос Джеймса Эрла Джонса (игравшего роль в первых эпизодах актёра) с помощью технологии ИИ ElevenLabs. На это было получено разрешение его наследников.

Ставшее популярным видео показало сквернословящего Дарта Вейдера. В ответ на слова стримера, употребившего пару слов на букву f в голосовой подсказке, Вейдер повторил их, чтобы затем отругать игрока за использование ненормативной лексики. Epic выпустила исправление и пообещала, что это больше не повторится.

Создавать NPC в редакторе UEFN в Fortnite можно будет в конце года.