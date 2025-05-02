Теперь Apple не сможет взимать комиссию за покупки внутри магазина EGS

Спустя четыре года и четыре месяца судебного процесса, Epic Games выиграла в суде дело против Apple, добившись тем самым отмены 15–30% комиссии, которую Apple взимала с внутриигровых транзакций на iOS. После победы в суде Epic Games Store заявили о намерении предоставить разработчикам игр платформу для создания внешних магазинов транзакций.

EGS предлагает гораздо более выгодные условия — 0% комиссии на первый миллион долларов и 12% за последующие транзакции.

Суд признал, что Apple нарушила предписание 2021 года, запрещавшее блокировку сторонних способов оплаты, а один из вице-президентов компании, по информации Epic, дал ложные показания под присягой, что может повлечь за собой новое дело, но уже о неуважении к суду.

Пока решение суда касается только США, Epic настаивает на глобальном распространении изменений, пообещав в таком случае отказаться от остальных исков против Apple. В таком случае Apple рискует столкнуться с еще большим юридическим давлением, которое затронет и другие рынки за пределами США.