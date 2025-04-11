Платформа NewZoo сообщает, что в 2024-м интерес геймеров к королевским битвам серьёзно снизился.

Геймеры меняют свои предпочтения. Королевские битвы теряют популярность. Ролевые игры (RPG), наоборот, становятся всё более востребованными. Об этом говорят аналитики игрового рынка. Несколько раз в год эксперты изучают, во что играют люди и сколько времени они тратят на разные жанры.

Платформа NewZoo поделилась свежими данными за 2024 год. Интерес к королевским битвам упал. В этом году игроки провели в таких играх всего 12% своего времени. Для сравнения, в 2021 году этот показатель был 19%. При этом одна игра — Fortnite — продолжает доминировать. Её доля в жанре выросла до 77%. Три года назад она составляла лишь 43%. Получается, что в королевские битвы играют всё меньше, а если и играют, то в основном в Fortnite. Другие игры этого жанра теряют аудиторию.

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Зато ролевые игры переживают подъём. В 2024 году геймеры отдали RPG 13% своего времени. В 2021 году этот показатель был ниже — всего 9%. Здесь нет явного лидера, как с Fortnite. Популярность делят сразу несколько крупных игр. Среди них — Baldur’s Gate 3, Diablo IV, Honkai: Star Rail, Hogwarts Legacy и Starfield. Эти проекты вышли за последние пару лет и привлекли миллионы игроков. На них приходится около 18% времени, проведённого в RPG.

Аналитики отмечают: борьба за внимание геймеров становится всё жёстче. Шутеры конечно, пока лидируют — на них уходит около 40% игрового времени. Но RPG активно догоняют. Эксперты считают, что этот жанр будет расти и дальше. Причины просты: яркие сюжеты, глубокие персонажи и возможность погрузиться в другой мир привлекают всё больше людей.

Интересные факты подтверждают тренд. Например, Baldur’s Gate 3 получила множество наград и стала одной из самых обсуждаемых игр 2023 года. А Hogwarts Legacy позволила фанатам Гарри Поттера почувствовать себя волшебниками. Такие проекты задают новый стандарт для RPG. Они показывают, что геймеры хотят не только соревноваться, но и переживать какие-то сюжетные истории.