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Apple блокирует Fortnite на iOS после запроса Epic на публикацию игры
Epic не удаётся вернуть Fortnite в App Store даже после победы над Apple в суде

После того как Epic довольно уверенно выиграла судебное дело против Apple, разработчик подал запрос на размещение игры Fortnite в американском магазине App Store и предположил, что игра вскоре вернётся на iOS. Однако по словам команды Fortnite, Apple заблокировала игру как в американском App Store, так и в iOS-версии собственного магазина Epic Games Store в ЕС.

Fortnite была доступна на iPhone в Европе с августа прошлого года благодаря правилам ЕС, разрешающим сторонние магазины приложений для iOS. Генеральный директор Epic Тим Суини предположил, что у Apple не было конкретной причины отказать в размещении. «Команда App Review Apple должна иметь возможность оперативно рассматривать все поданные приложения и принимать или отклонять их в соответствии с прямым толкованием своих правил», — написал он в X. «App Review не должна использоваться высшим руководством как инструмент для задержки или препятствия конкуренции, надлежащей правовой процедуры или свободы слова». Apple пока не прокомментировала ситуацию.

Apple считает, что должна продолжать получать долю с продаж через App Store. Epic хочет оставить прибыль себе. Именно эта борьба изначально открыла разработчикам возможность использовать сторонние магазины приложений для iOS, хотя часть доходов всё равно возвращалась в кошелёк Apple.

Последняя версия Fortnite, поданная Epic, включала платёжные системы Apple наряду с внешними платежами через собственный магазин Epic. Изначально Fortnite была удалена из App Store в 2020 году после того, как Epic добавила во встроенную версию внешнюю платёжную систему, нарушив тогдашние правила Apple — решение, впоследствии подтверждённое судом в 2021 году. В связи с этим Apple может не иметь юридического обязательства восстанавливать Epic, несмотря на то что правило, нарушенное разработчиком, уже не действует.

Apple подала апелляцию на последнее решение и попросила суд приостановить изменения в App Store до вынесения окончательного вердикта.

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#apple #fortnite
Источник: engadget.com
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