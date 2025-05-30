Пользователи Android теперь могут просматривать файлы Word, Excel и PowerPoint без входа в аккаунт Microsoft

Пользователи Android-устройств получили возможность открывать файлы Microsoft Office на них без необходимости входа в учётную запись Microsoft. Эта же функция доступна пользователям iPhone с начала года.

Отправителю нужна будет версия Office 16.0.18827.20066 и выше. Получателю достаточно нажать на ссылку, чтобы получить версию файла только для просмотра.

До сих пор для открытия общего файла Office требовалось войти в аккаунт Microsoft. Сейчас компания официально запускает анонимный обмен файлами для Android. Достаточно нажать на ссылку и можно читать файл без входа в систему. Это устраняет давнюю проблему пользователей Android.

Эта функция работает со ссылками, созданными из учётной записи Microsoft. Отправитель делится файлом, открывая его в Word, Excel или PowerPoint, а затем нажимая значок «Поделиться». Дальше можно ввести адрес электронной почты получателя или скопировать ссылку вручную. Получателям не нужна учётная запись Microsoft. Они просто открывают ссылку на своём Android-устройстве и видят общий документ.

При этом получатели увидят запрос на вход в систему, но могут его проигнорировать. Если они проигнорируют его, файл откроется в режиме только для просмотра. Они смогут его прочитать, но не смогут вносить изменений.

Microsoft идёт по стопам Google, поскольку Google Drive уже давно поддерживает эту функцию. Поскольку приложения Office по-прежнему играют важную роль в бизнесе и образовании, а также с учётом огромной популярности Android, необходимость в такой функциональности давно назрела.



