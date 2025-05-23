Впрочем, при прямом сравнении интерфейс Edit заметно отличается от оригинального MS-DOS Editor.

Корпорация Microsoft работает над новым текстовым редактором для командной строки, который идейно продолжает традиции классического MS-DOS Editor. Главная задача нового инструмента — предоставить пользователям Windows 11 простое средство для редактирования файлов непосредственно в консоли, которого не было в 64-разрядных версиях системы.

Новый редактор, получивший название Edit, создаётся с открытым исходным кодом специально для Windows 11. Он заполнит нишу встроенного инструмента для редактирования через командную строку (CLI) в 64-битных версиях ОС. Что касается 32-битных систем Windows, то они ранее включали устаревшую 16-битную версию MS-DOS Editor. Несмотря на ранний этап разработки, Edit уже обладает рядом современных функций: поддержкой мыши, настройкой горячих клавиш, возможностью одновременной работы с несколькими файлами, поиском и заменой (с учётом регистра), а также переносом слов. Размер редактора не превышает 250 КБ, что упростит его включение в установочные образы Windows 11.

Исходный код Edit уже доступен на платформе GitHub. Как заявляют разработчики, основная цель проекта — предложить доступный текстовый редактор, которым смогут легко пользоваться даже те, кто не знаком с командной строкой. Впрочем, при прямом сравнении интерфейс Edit заметно отличается от оригинального MS-DOS Editor.

Microsoft планирует в ближайшее время предоставить новый редактор участникам программы предварительной оценки Windows Insider. Ожидается, что к моменту выхода стабильной сборки Windows 11 инструмент будет достаточно доработан для включения в её состав.

Появление такого простого инструмента может привлечь пользователей, которым не по душе обилие функций на базе искусственного интеллекта и других не всегда востребованных нововведений в операционной системе. Компания активно внедряет ИИ-технологии в Windows, что вызывает неоднозначную реакцию у части аудитории, полагающей, что даже классические приложения вроде «Блокнота» избыточно оснащаются дополнительными возможностями.