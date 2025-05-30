Продажи компьютеров растут на фоне пошлин в США и окончания поддержки Windows 10

Аналитическая фирма IDC считает, что мировые продажи компьютеров в этом году достигнут 274 млн единиц. Это даст рост продаж ПК на 4,1% по сравнению с 2024 годом.

Факторы вроде желания успеть купить ПК до введения пошлин в США и прекращения поддержки Windows 10 заставляют продажи расти.

В последний раз прогнозы IDC по мировым поставкам ПК были в феврале. Тогда ожидалось, что влияние пошлин США и прохладный приём ПК с ИИ будут оказывать противоположное влияние на продажи. В то время IDC ожидала, что мировые продажи ПК вырастут на 3,7% (до 273 млн единиц) по сравнению с 2024 годом (в который было выпущено 262,7 млн единиц).

IDC скорректировала свои оценки в сторону повышения после того, как заметила, что производители ПК поставили в США больше обычного до наступления сроков действия тарифов. Этот искусственный рост поставок в США может быть легко сведён на нет избыточным предложением ПК в последующие месяцы.

Другие негативные настроения относительно ожидаемых объёмов поставок ПК связаны с такими факторами, как ухудшение макроэкономических условий, рост цен и ухудшение потребительских настроений.

Зато недолго осталось системе Windows 10. Она достигнет конца своего жизненного цикла 14 октября. Это означает, что больше не будет обновлений безопасности, технической поддержки или исправлений ошибок. Миграция на Windows 11 будет продолжаться стабильно в течение года.

Что касается 2026 года, IDC прогнозирует «небольшое сокращение». Она предполагает, что миграция на Windows 11 стабилизируется, и рынок в целом ослабеет. Между тем, некоторые надеются, что ПК с искусственным интеллектом наконец начнут оправдывать свои обещания в 2026 году.