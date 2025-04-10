Рынок технологий замер в ожидании роста цен

Крупнейшие производители ноутбуков остановили все поставки ноутбуков и комплектующих в США после вступления в силу новых импортных пошлин до 104%. Acer, Asus, Lenovo, Dell и HP приостановили поставки как минимум на две недели, чтобы оценить влияние новых затрат.

Мелкие компании тоже ждут. Razer прекратила продажи ноутбуков в США сразу после объявления пошлин. Framework приостановила продажи некоторых моделей, которые больше не приносят прибыль при новых сборах. Многие бренды пока выжидают, чтобы понять, как справляться с ростом цен.

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Это произошло на фоне роста мирового спроса на ПК. В первом квартале 2025 года поставки выросли на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Рост объясняется тем, что компании и покупатели спешили оформить заказы до начала действия пошлин и окончания поддержки Windows 10. Но аналитики считают, что этот всплеск будет недолгим. По данным IDC, пошлины приведут к росту цен и снижению продаж до конца года. Продолжающаяся экономическая неопределённость также, вероятно, скажется на спросе.

Потребители в США, скорее всего, столкнутся и с дефицитом, и с ростом цен. Из-за приостановки импорта запасы ключевых моделей ноутбуков могут закончиться в ближайшие недели. Генеральный директор Acer подтвердил ожидаемое повышение цен на 10%, чтобы компенсировать пошлины.

Apple — единственный крупный бренд, не остановивший поставки. Компания подготовилась заранее, заполнив склады в США до введения пошлин. Кроме того, Apple увеличивает поставки iPhone из Индии, где пошлина составляет 26%, по сравнению со 104% на продукцию из Китая. Это позволило Apple сохранить стабильные поставки и пока не повышать цены.