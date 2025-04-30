Сегмент персональных вычислений показывает рекордный рост из-за панических закупок и ожидания новых тарифов США.

Вычислительные устройства показали значительный рост продаж в 1-м квартале 2025 года в Северной Америке. Продажи настольных ПК выросли на 35,3% в годовом исчислении. Компания International Data Corporation опубликовала свежие данные о продажах компьютерного «железа». Ранее компания Counterpoint тоже поделилась статистикой за 1-й квартал 2025 года по продажам ПК, отметив хороший рост продаж ИИ-ПК. По данным IDC, этот рост оказался весьма значительным.

Хотя разные сегменты IT-индустрии показали хороший общий рост, устройства персональных вычислений продемонстрировали наибольший рост в годовом выражении. По сравнению с прошлым годом, как ноутбуки, так и настольные ПК получили мощный импульс в продажах. Это, по мнению IDC, в основном связано с недавними тарифами США. Они вызвали неопределённость и тревогу у производителей, дистрибьюторов и потребителей компьютерного «железа».

Несмотря на риски для экономического роста, связанные с ростом тарифов, каналы сбыта и коммерческий сегмент ускорили закупки в преддверии ожидаемого повышения затрат.

Это также одно из наблюдений компании Counterpoint, которая отметила заметный рост продаж ИИ-ПК по сравнению с предыдущим кварталом. По данным IDC, это уже второй квартал подряд с ростом в североамериканском регионе, в первую очередь затронувший сектор персональных вычислений, где годовой рост составил 27,8%. Продажи ноутбуков выросли на 26,9% в годовом выражении, а настольные ПК показали рост на 35,3% за тот же период, что дало в итоге $4,07 млрд дохода.

Продажи рабочих станций выросли ещё сильнее — на 49,3% в годовом исчислении. Это произошло в результате панических закупок дистрибьюторами и ритейлерами перед введением тарифов США на продукцию из других стран, включая Китай. Доход дистрибьюторов вырос на 7,6% в годовом выражении, достигнув $19,9 млрд. Несмотря на действующую 90-дневную отсрочку по тарифам, неопределённость привела к стремительным продажам в 1-м квартале.

Хотя и другие сегменты IT ощутили как прямое, так и косвенное влияние американских тарифов, продажи программного обеспечения, несмотря на его исключение из-под действия тарифов, оказались вторым по степени вовлечённости сегментом. Продажи ПО выросли на 13,2% в годовом исчислении, собрав почти $4,5 млрд дохода за этот квартал. Наибольший рост в этот период показали программное обеспечение для хранения данных, ПО в сфере безопасности, а также физическое и виртуальное вычислительное ПО — каждое из этих направлений показало двузначный рост.