В совокупности с OLED-дисплеем и батареей 6000 мАч новинка оценена от $416

Сегодня компания Xiaomi расширила предложение в серии смартфонов Civi. В Китае состоялся дебют аппарата Civi 5 Pro. Больший интерес вызывает Xiaomi 15s Pro и его процессор Xring O1, но и Civi 5 Pro неплох на Snapdragon 8s Gen 4 с более доступной ценой.

Civi 5 Pro предлагает экран OLED 6,55 дюйма с разрешением 1,5K и двойным вырезом для камер, его пиковая яркость составляет 1400 нит, а частота обновления — 120 Гц. Аппарат имеет металлическую рамку и цветовой вариант Iced American.

Xiaomi продолжила сотрудничество с брендом Leica при создании камер. Сзади их три: основная — 50 Мп с объективом Summilux и оптической стабилизацией изображения. Ещё есть вертикальный плавающий телеобъектив 50 Мп с 2-кратным оптическим зумом (сенсор Samsung JN5) и сверхширокоугольный объектив 12 Мп.

Спереди размещена камера 50 Мп с «суперпрозрачной нанопризмой». Она якобы улучшает светочувствительность на 25% по сравнению с предыдущими моделями.

Процессор Snapdragon 8s Gen 4 даёт прирост производительности на 31% (CPU), 49% (GPU) и 44% (ИИ) по сравнению с чипом предыдущего поколения. Есть оперативная память LPDDR5X и хранилище UFS 4.0. Для контроля температуры Xiaomi использует «холодный насос с трёхмерным выпуклым кольцом».

Работает вся эта роскошь от аккумулятора ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Даже с таким немалым аккумулятором толщина устройства равна лишь 7,45 мм, а вес — 184 г. Дополнительно есть два стереодинамика, сканер отпечатков пальцев в экране, Wi-Fi 7, NFC, инфракрасный бластер и совместимость с аудиокодеками LDAC/LHDC 5.0.

Базовый вариант Xiaomi Civi 5 Pro с памятью 12/256 ГБ стоит 2999 юаней ($416). Более дорогая модель на 12/512 ГБ стоит 3299 юаней, а топовая версия на 16/512 ГБ — 3599 юаней.

Телефон поставляется в цветах: фиолетовый Nebula Purple, розовый Sakura Pink, чёрный и белый, а также в ограниченном количестве Iced American.