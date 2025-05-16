Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Xiaomi официально анонсировала первый фирменный чип XRING 01
Новый чип XRING 01 от Xiaomi построен на ARM и производится по техпроцессу 4 нм

Название фирменной однокристальной системы Xiaomi XRING появилось в интернете месяц назад. Долго ждать официального анонса не пришлось — новый чип получил название XRING 01. Генеральный директор Лэй Цзюнь опубликовал новость в блоге, но важные детали, такие как характеристики, раскрыты не были. К счастью, об этом уже сообщалось из других источников.

Утверждается, что XRING 01 будет производиться по техпроцессу TSMC 4 нм. В отличие от Snapdragon 8 Elite, собственное решение Xiaomi будет основываться на разработках CPU от ARM. Самым мощным станет ядро Cortex-X925 с частотой 3,20 ГГц.

Использование предыдущего поколения техпроцесса может означать, что Xiaomi старается избежать роста стоимости. В прошлом году сообщалось, что китайский производитель успешно провёл tape-out своего 3 нм чипа, что намекает на возможный запуск в 2025 году. Кроме увеличения затрат, Xiaomi, скорее всего, хочет избежать ненужного внимания со стороны США, чтобы не повторить судьбу Huawei.

Также сообщается, что над разработкой XRING 01 трудится 1000 человек, а возглавляет всё подразделение бывший старший директор Qualcomm, который будет напрямую подчиняться Лэю Цзюню.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#xiaomi #процессоры
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователи массово жалуются на проблемы в новом драйвере NVIDIA GeForce Game Ready 576.40
22
В Канаде нашли древнего трехглазого хищника Mosura fentoni возрастом полмиллиарда лет
1
Моддер добавил в 23-летнюю RPG The Elder Scrolls 3: Morrowind реалистичную физику
+
Процессоры с архитектурой Zen 7 будут оснащены отдельными блоками кэша для каждого физического ядра
2
В Москве впервые показали российский генератор сигналов с частотой дискретизации до 30 Гвыб/сек
2
МЭА: в 2025 году более 25% всех проданных в мире автомобилей будут электрокарами или гибридами
+
Анонс Intel Arc B770 ожидается на Computex — видеокарта станет конкурентом Nvidia RTX 5060
+
Xiaomi выпустила напольный вертикальный кондиционер Mijia 3 HP с производительностью до 1752 м³/ч
+
В РФ продают Toyota Land Cruiser 2011 года по цене модели Land Cruiser 300 прошлого года без пробега
3
Ремастеры трилогии S.T.A.L.K.E.R. выйдут уже 20 мая, но без русской озвучки
2
The Precinct вышла — неоновый полицейский экшен в открытом мире
+
В США впервые испытали в полете вращающийся детонационный ракетный двигатель
+
В Европе начались споры из-за «перехвата» ветра между ветряными электростанциями
+
В Индии найден новый вид древнего хищного динозавра Maleriraptor kuttyi
1
С 2026 года ГИБДД сможет автоматически лишать прав водителей при выявлении противопоказаний
+
В США хотят установить в видеокарты чипы геолокации для удалённого отключения видеокарт Nvidia и AMD
4
Сбербанк и Т-Банк попали под санкции ЦБ за кредитные истории и препятствие проверкам
+
После заморозки проекта «Байкал» малая авиация России сосредоточится на модернизации самолётов Ан-2
+
В РФ стартовали продажи кроссоверов Kia KX1 за 1,4 млн рублей
+
Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
1

Популярные статьи

Как выжать максимум из PlayStation 3 в 2025 году - апгрейды, лайфхаки и реальный опыт
9
Комедии "Это безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Отпетые мошенники" и их ремейки
1
Выбираем оптимальный игровой ПК для автора Overclockers.ru — быстрый, тихий и не очень дорогой
18
Краткий обзор игры MotoGP 25 с очередным разносом движка UE5
1
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
102
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Произошла крупнейшая в истории утечка данных Steam - безопасность геймеров под угрозой
5
ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке
15
Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх
8
Обзор смарт-часов ELARI Chrono Pro
2

Сейчас обсуждают

Bernigan
12:36
50 если когда и было, то на старте, когда драйвера не были отполированы, теперь смотришь все последние игры на техповерап, а там и 15% нет, или как в Сайлент Хилл 2, и таких игр будет теперь только бо...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
12:35
по фату ты просираешь от 10 до 50 процентов,а не то что ты себе придумал.3050 берут .я не могу,это уже совсем верх шизы.она стоит даже ниже амд ,люди поняли что огрызок просто негоден ни на что.фризод...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
12:33
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
12:33
и он мне про пенсию.у меня кстати она нормальная и я еще и работаю юв отличии от тебя,а не 12 как у тебя по умственной отсталости или скок там,ну 14 может .хахахаха.с лудшим охладом он купил,наверное ...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
12:32
Показатели в этих тестах соответствуют тестам техповерап в отличие от тестов где виден включённый ФСР. Особенно ржачно посмотреть на пульс этого г 6600, смотрите как его трясёт, оно вот вот сдохнет, э...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
12:30
По факту производительность одинаковая, с ДЛСС который лучше ТАА амд конче совсем дохнет, люди начали что то понимать, потому берут 3050, а 6600 там в сааамом низу полы подметает, не действует на боль...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
12:29
так до недавнего 1060 была самая популярная нашел мерилово.хахахахаха.конч 3050 и точка.ты без мыла жить не можешь .в ластухе второй у меня под 70 на ультре твой огрызок с мылососом на средних ток сто...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Bernigan
12:27
Да вообще то 3050 ещё как берут, одна из самых популярных видюх, в отличие от хлама 6600, на который нормальные люди просто схаркивают. Смотри, у 3050 даже прирост есть покупателей, а 6600 в жопе
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
12:24
тут реальность а у тебя фейки .врубают мылосос на 3050.если видишь почти равные в игре значения а в остальных тестах этой же игры там просер .значит зеленые постарались сфейкометить .там на потоке зел...
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Повелитель драных котов
12:24
нет.я то никуда не уйду .а вот ты ник уже прямо сейчас делай.я тебя вчера за полчаса выбил.и сейчас выбью
Выбираем самую выгодную видеокарту до 20 000р из новых и подержанных GPU производства AMD и NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем