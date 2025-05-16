Новый чип XRING 01 от Xiaomi построен на ARM и производится по техпроцессу 4 нм

Название фирменной однокристальной системы Xiaomi XRING появилось в интернете месяц назад. Долго ждать официального анонса не пришлось — новый чип получил название XRING 01. Генеральный директор Лэй Цзюнь опубликовал новость в блоге, но важные детали, такие как характеристики, раскрыты не были. К счастью, об этом уже сообщалось из других источников.

Утверждается, что XRING 01 будет производиться по техпроцессу TSMC 4 нм. В отличие от Snapdragon 8 Elite, собственное решение Xiaomi будет основываться на разработках CPU от ARM. Самым мощным станет ядро Cortex-X925 с частотой 3,20 ГГц.

Использование предыдущего поколения техпроцесса может означать, что Xiaomi старается избежать роста стоимости. В прошлом году сообщалось, что китайский производитель успешно провёл tape-out своего 3 нм чипа, что намекает на возможный запуск в 2025 году. Кроме увеличения затрат, Xiaomi, скорее всего, хочет избежать ненужного внимания со стороны США, чтобы не повторить судьбу Huawei.

Также сообщается, что над разработкой XRING 01 трудится 1000 человек, а возглавляет всё подразделение бывший старший директор Qualcomm, который будет напрямую подчиняться Лэю Цзюню.