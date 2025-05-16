Xiaomi готовит к выпуску два высококлассных планшета с быстрой зарядкой 120 Вт

Новая утечка пролила свет на планы Xiaomi в сегменте топовых Android-планшетов. Согласно источнику Digital Chat Station, в этом году компания выпустит как минимум две модели: Xiaomi Pad 7S Pro и Pad 7 Ultra. Обе получат фирменную поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Планшет с модельным номером 25053RP5CC уже прошёл сертификацию в Китае, и, как предполагается, речь идёт о преемнике Pad 6S Pro. Новинка получит дисплей диагональю 12,5 дюйма, что немного больше, чем у предыдущей модели (12,4 дюйма). Ожидается, что устройство выйдет на рынок под именем Xiaomi Pad 7S Pro ближе к концу 2025 года.

Кроме того, в разработке находится Xiaomi Pad 7 Ultra — модель с номером 25032RP42C. Она получит 14-дюймовый OLED-дисплей, поддержку 120 Вт зарядки и, по слухам, может быть представлена уже в этом месяце одновременно с другими новинками бренда, включая фирменный процессор Xring 01.

Xiaomi продолжает развивать линейку планшетов, предлагая пользователям выбор между более компактным форматом и продвинутыми мультимедийными возможностями. Официальная дата анонса устройств пока не объявлена.