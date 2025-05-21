Анонс новинки ожидается уже 22 мая.

Компания Xiaomi должна представить новый чипсет собственной разработки Xring O1 уже через несколько дней. Первые тесты устройств, оснащённых новым чипом, уже сейчас появляются в базе данных Geekbenсh. Например, ранее стали известны результаты тестов смартфона Xiaomi 15S Pro, а сегодня появились данные о возможностях планшета Xiaomi Pad 7 Ultra, по информации издания GSMArena.

В одноядерном тесте чипсет Xring O1 в составе планшета Xiaomi Pad 7 Ultra, имевшего 16 ГБ оперативной памяти, набрал 2 191 балл, а в многоядерном получил 8 741 очко, что ниже показателей Xiaomi 15S Pro, который ранее смог достичь 3 119 и 9 673 баллов соответственно, практически поравнявшись с моделями, оснащёнными Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Более низкие результаты могут объясняться ранним образцом SoC со сниженными частотами — если у Xiaomi 15S Pro два основных ядра чипсета Xring O1 достигали частоты 3.9 ГГц, а четыре ядра работали на тактовой частоте 3.4 ГГц, то у Xiaomi Pad 7 Ultra данные показатели составляли 3.7 и 3.04 ГГц соответственно. При этом два остальных кластера функционировали на аналогичных частотах — два ядра работали на частоте 1.89 ГГц, а два ядра эффективности имели частоту 1.8 ГГц.

Источник фото: GSMArena

Ожидается, что планшет Xiaomi Pad 7 Ultra, оснащённый чипсетом Xring O1, 14-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой стилуса, аккумуляторной батареей ёмкостью 12 000 мА·ч, поддерживающей быструю проводную заряду мощностью 120 Вт, и корпусом толщиной 5.1 мм при весе 609 г, будет официально представлен 22 мая текущего года.