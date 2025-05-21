Google рассказала про интеграцию Gemini в браузер Chrome с 21 мая

Приложение искусственного интеллекта Gemini войдёт ещё в одно важное приложение производства компании Google. Речь идёт о самом популярном в мире браузере Chrome.

В пресс-релизе сказано, что в США подписчики Google AI Ultra и AI Pro получат Google Chrome в составе Gemini 21 мая. Для этого потребуется последняя версия браузера и английский язык по умолчанию.

Gemini появится в Chrome в раннем доступе, помогая лучше понять содержимое веб-страниц. Также ассистент призван помогать выполнять на страницах различные действия.

Будет поддерживаться ряд сочетаний клавиш, чтобы работать с Gemini в составе Chrome. Доступ можно будет получить с панели задач Windows, из панели вкладок Chrome. Доступны сочетания клавиш Ctrl+G на Mac и Alt+G на Windows.

Дальше Google даст Gemini возможность работать в Chrome на множестве пользовательских устройств одновременно. Также разработчики позволят Gemini перемещаться по сайтам без участия пользователя. Это должно позволить упростить выполнение повседневных рутинных задач.