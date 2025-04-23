Если суд обяжет Google продать Chrome, OpenAI может стать его новым владельцем

Компания OpenAI готова приобрести браузер Chrome у Google, если суд примет решение о его продаже, заявил во вторник Ник Тёрли, глава ChatGPT. Тёрли был приглашён дать показания Министерством юстиции (DOJ) в рамках антимонопольного дела против Google, которое, по данным Bloomberg, продлится ещё три недели.

«Да, мы бы купили, как и многие другие компании», — ответил Тёрли на вопрос, заинтересована ли компания в покупке Chrome.

Судья по делу, Амит Мехта, в прошлом году пришёл к выводу, что Google нарушает антимонопольное законодательство, монополизируя рынок поиска.

В качестве меры по уравниванию условий для других участников рынка Министерство юстиции предложило обязать Google продать свой веб-браузер, а возможно, и Android. Министерство утверждает, что разделение этих ключевых активов — единственный способ устранить монополию Google.

По данным Bloomberg, Тёрли заявил, что более глубокая интеграция Chrome в экосистему OpenAI значительно улучшила бы продукт. «Это позволило бы предложить по-настоящему впечатляющий опыт», — сказал он. OpenAI смогла бы «показать пользователям, как может выглядеть взаимодействие с ИИ высшего уровня».

Тёрли также отметил, что, несмотря на то что OpenAI является первым выбором Apple в сфере ИИ, компании крайне сложно попасть в экосистему Android-смартфонов, учитывая, что на большинстве из них уже установлен Gemini от Google.

Говоря о трудностях, глава ChatGPT добавил, что OpenAI опасается быть вытесненной такими технологическими гигантами, как Google, которые доминируют на рынке. «У нас есть мощные конкуренты, контролирующие точки входа, через которые пользователи находят продукты, включая наш. Люди открывают продукты через браузер или магазин приложений», — сказал он.

Со своей стороны, Google не согласна с этим и утверждает, что её поиск и другие продукты — очевидный первый выбор для большинства пользователей, а принуждение их к использованию альтернативных браузеров или поисковых систем может затруднить доступ к сервисам Google.

Ранее сегодня вице-президент Google подтвердил, что компания платит Samsung за предустановку Gemini на её устройства. Этот контракт рассчитан на два года и предусматривает фиксированные ежемесячные выплаты, начавшиеся в январе 2024 года. В свою защиту вице-президент Google заявил, что такие компании, как Microsoft, Meta и OpenAI, также предлагали Samsung «конкурентные условия», чтобы сделать их ИИ выбором по умолчанию на её устройствах.

Google заявила, что изменила условия контракта с Samsung, чтобы та могла при желании предлагать и другие ИИ-приложения на своих устройствах.

Основная выручка Google из года в год поступает именно от поиска и другой рекламы (в третьем квартале 2024 года она достигла $49,39 млрд), и это создаёт серьёзные сложности для потенциальных покупателей. Тем не менее, если судья заставит Google выполнить это требование, это приведёт к существенным изменениям в том, как мы взаимодействуем с Google и её продуктами.