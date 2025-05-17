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AMD увеличивает долю серверных и настольных процессоров
Доля x86-процессоров AMD в настольных ПК достигла 28%, а серверная выручка обновила рекорд

Компания Mercury Research опубликовала данные о доле доходов и поставок за первый квартал 2025 года. AMD снова показывает отличные результаты. Основной рост пришёлся на серверный сегмент, который уже в прошлом квартале достиг максимальной доли выручки.

Доля поставок AMD на рынке серверных процессоров выросла до 27,2%, а доля выручки — до 39,4%. Это на 1,5% и 3,1% больше по сравнению с прошлым кварталом и на 3,6%/6,5% больше в годовом сравнении. Такой рост выручки обусловлен спросом на процессоры Genoa и Bergamo на базе архитектуры Zen 4, а также активным внедрением архитектуры Turin на базе Zen 5, которая предлагает больше производительности и энергоэффективности для дата-центров.

  • Доля выручки в серверном сегменте выросла на 6,5% в годовом исчислении и на 3,1% по сравнению с прошлым кварталом — до рекордных 39,4%.
  • Доля выручки в клиентском сегменте выросла на 10,2% в годовом исчислении и на 2,7% поквартально — до 26,5%.
  • Доля выручки в настольном сегменте выросла на 15,2% в годовом исчислении и на 6,4% поквартально.
  • Доля выручки в мобильном сегменте выросла на 7,3% в годовом исчислении и на 0,5% поквартально.
  • Общая доля выручки выросла на 9% в годовом исчислении и на 2,9% поквартально — до 31,6%.

Доля x86-процессоров в настольном сегменте также заметно выросла: доля поставок достигла 28%, а доля выручки — 34,4%. Это даже больше, чем прирост по линейке серверных процессоров EPYC. Игровые процессоры AMD, такие как Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D, продолжают лидировать на рынке, а 16- и 12-ядерные решения обеспечивают лидирующие позиции в сегменте создания контента.

Наконец, мобильный сегмент прибавил 3,6% по поставкам и 9% по выручке в сравнении с прошлым годом. AMD продолжает предлагать x86-решения в широком диапазоне — от базовых чипов Ryzen 200/300 до ориентированных на производительность моделей Ryzen AI 300, а также топовых решений вроде Ryzen 9000HX «Fire Range» и Ryzen AI MAX APU семейства Strix Halo.

С того момента, как AMD выпустила первую линейку процессоров Zen, её позиции только укрепляются. Сейчас компания уже работает над архитектурой Zen 6, программная поддержка для неё также готовится. Ожидается, что AMD продолжит активно развивать свои x86-решения в будущем.

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#amd #процессоры
Источник: wccftech.com
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