ARM-чипы AMD появятся в ноутбуках Surface к 2026 году и составят конкуренцию решениям Nvidia

Производители процессоров всё чаще отдают предпочтение архитектуре ARM после успеха чипов Qualcomm Snapdragon. AMD десятилетиями известна процессорами x86, но и она может выпустить ARM-платформу как альтернативу. В публикации в Twitter инсайдер @Jukanlosreve говорит, что ARM-чипы AMD могут войти в линейку Sound Wave. Он ссылается на известного инсайдера Kepler_L2, чтобы показать достоверность информации.

AMD планирует конкурировать с грядущим ИИ-чипом от NVIDIA для ПК, который, как сообщается, тоже будет основан на ARM. AMD уже разработала x86-APU для мобильного сегмента, такие как серия Strix Halo, так что ARM расширит её предложения. Ожидается, что проект Sound Wave будет включать в себя встроенную графику на архитектуре RDNA 3.5, а также техпроцесс TSMC 3 нм, как и NVIDIA с чипами N1X.

Microsoft усовершенствовала платформу Windows on ARM после того, как она получила достаточно широкое распространение благодаря чипам Qualcomm. С приходом AMD можно ожидать дальнейшего роста сегмента. Sound Wave будет не первой попыткой AMD выйти на ARM-платформу: ещё в 2014 году компания представила Project Skybridge, который должен был объединить x86 и ARM на одной платформе. Впоследствии он был отменён из-за экономических и рыночных причин. Хотя архитектура x86 известна своей производительностью, ARM считается более эффективной с точки зрения энергопотребления и показателей производительность/ватт. Потому эта платформа доминирует в сегменте ноутбуков.

Пока неизвестно, когда AMD покажет APU на ARM. Однако эти чипы появятся в ноутбуках Microsoft Surface к 2026 году. Из чего следует, что официальная презентация состоится либо в конце этого года, либо на выставке CES 2026.