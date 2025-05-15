Линейка EPYC 4005 от AMD предлагает до 16 ядер Zen 5 и конкурирует с Xeon шестого поколения

Компания AMD официально анонсировала новое поколение серверных процессоров EPYC 4005 под кодовым названием Grado. Эти чипы созданы для малого и среднего бизнеса, а также провайдеров облачных услуг, предлагая оптимальное сочетание производительности и стоимости.

Процессоры EPYC 4005 Series построены на архитектуре Zen 5 и содержат до 16 вычислительных ядер. Они сохраняют совместимость с широко распространенным сокетом AM5, что упрощает переход с предыдущего поколения EPYC 4004. Новинки предназначены для различных корпусных решений, включая серверы, блейд-системы и башенные конфигурации.

Согласно тестам Phoronix, флагманская модель EPYC 4565P с 16 ядрами демонстрирует превосходство над топовым процессором Intel Xeon 6300P шестого поколения, опережая его в 1.83 раза по производительности.

Основными преимуществами новой линейки AMD называет энергоэффективность, поддержку виртуализации и возможность создания масштабируемых решений для корпоративных приложений. Процессоры EPYC 4005 Series уже доступны для заказа и должны появиться в серверных решениях партнеров AMD в ближайшее время.

Этот запуск укрепляет позиции AMD на рынке корпоративных процессоров, где компания продолжает успешно конкурировать с Intel, предлагая более выгодное соотношение цены и производительности. Особый акцент сделан на потребностях малого и среднего бизнеса, который часто ограничен в бюджетах на ИТ-инфраструктуру.