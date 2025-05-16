Новые Forerunner 970 и 570 получили ЭКГ, микрофон, фонарик и улучшенные тренировочные функции

В четверг состоялся анонс часов Garmin Forerunner 970 и 570 с набором новых функций. Среди них — новые датчики здоровья, а также микрофон и динамик для звонков по Bluetooth и голосовых команд. Ещё они стали значительно дороже часов предыдущего поколения.

Forerunner 570, преемник Forerunner 265, больше ориентированы на триатлетов благодаря новой функции Garmin Coach и встроенным в приложение Connect настраиваемым мультиспортивным тренировкам. Эта версия ограничивает ключевые функции, чтобы модель 970 выглядела более привлекательной — например, офлайн-карты, показатели подъёмов/выносливости, запас сил, Strava Live Segments и ClimbPro.

Премиальные Forerunner 970 работают на 4 дня дольше, предлагают сапфировое стекло с титановым безелем, снятие ЭКГ и несколько новых премиальных показателей бега. Эта модель подорожала на $150 по сравнению с Forerunner 965.

Garmin Forerunner 570 получили алюминиевый безель, что делает их чуть более отличающимися от прошлых моделей Forerunner с корпусом только из полимера. Они представлены в двух размерах: 42 мм (42 г) с дисплеем 1,2 дюйма и 47 мм (50 г) с дисплеем 1,4 дюйма.

Оба дисплея стали на 0,1 дюйма больше по сравнению с Forerunner 265, у которых была более широкая рамка. Forerunner 570 тяжелее на 3 г в обоих размерах, но всё ещё гораздо легче большинства умных часов.

Garmin утверждает, что это «самый яркий дисплей среди смарт-часов компании». Возможно, из-за более яркого дисплея и микрофона/динамика автономность Forerunner 570 немного снизилась по сравнению с 265 (11 против 13 дней). Время работы с многочастотным GPS не изменилось (14 часов). Forerunner 265S работали 15 дней или 15 часов, а меньшая модель 570 42 мм — только 10 дней и 13 часов.

С встроенным микрофоном и динамиком Forerunner 570 поддерживают звонки по Bluetooth, передачу команд на Siri или Gemini в телефоне, а также команды прямо с часов. Доступно отображение изменений температуры кожи в приложении Connect в сочетании с показателем вариабельности сердечного ритма (HRV). Это поможет Garmin оценить качество сна, восстановление и акклиматизацию к жаре, а также предупредить о возможной болезни.

Другие новые функции Forerunner 570 касаются программного обеспечения и начинаются с Evening Report. Это дополнение к Morning Report — оно напомнит, сколько вам нужно спать, покажет будильник, прогноз погоды на завтра, события календаря и рекомендуемую тренировку.

Garmin Triathlon Coach дополняет уже существующие Run, Swim и Strength Coach. Все эти планы тренировок автоматически обновляются в зависимости от текущей формы и уровня усталости. Новый Coach включает плавательные тренировки, двойные тренировки в день, Brick-тренировки и необязательные силовые занятия.

Forerunner 570 добавляют около дюжины функций для гольфа, таких как расстояние до лунки и цифровая карта очков, а также несколько новых спортивных режимов, таких как дуатлон, гонка с препятствиями, охота и рыбалка. Они доступны в цветах Slate Grey, Indigo, Amp Yellow, Cloud Blue и Raspberry на сайте Garmin.

Garmin Forerunner 970 имеют около дюжины программных функций, которых нет в Forerunner 570. Наиболее примечательные из них: предустановленные карты дорог, трейлов, лыж и гольфа с хранилищем в 4 раза больше. Forerunner 970 также имеют эксклюзивный доступ к Strava и Garmin Live Segments, отображению запаса выносливости в реальном времени, оценкам Hill & Endurance, Group LiveTrack, маршрутам по популярным направлениям Trendline, расширенной велосипедной динамике с показателями «решимость» и «поток», а также к функции ClimbPro.

Что нового по сравнению с Forerunner 965? Встроенный светодиодный фонарик, микрофон и динамик, защита дисплея сапфировым стеклом, поддержка ЭКГ и измерения температуры кожи. К сожалению, для звонков понадобится смартфон под рукой.

Forerunner 970 работают 15 дней или 21 час в режиме мультидиапазонного GPS, тогда как Forerunner 265 работали 23 дня, но только 19 часов в мультидиапазонном GPS. Они на 3 г тяжелее, чем Forerunner 965, но и на 0,3 мм тоньше.

Forerunner 970 доступны в цветах Carbon Grey DLC, Titanium и Soft Gold в одном размере 47 мм и уже предлагаются для заказа на сайте Garmin. Поставка начнётся 21 мая.