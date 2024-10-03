Garmin анонсировала свои самые компактные часы

Компания Garmin анонсировала смарт-часы Lily 2 Active, которые стали самой маленькой моделью этого производителя со встроенным GPS. Они работают на протяжении девяти дней без использования GPS и девять часов с GPS.

Эти стильные металлические часы получили две кнопки и экран, включающийся нажатием или поворотом запястья. Кнопки нужны для выбора видов активности или переключения экранов. Как и многие смарт-часы, Lily 2 Active отслеживают показатели сна и дают рекомендации по улучшению его качества. Измеряется частота сердечных сокращений, стадии сна, уровень стресса и дыхание, а также другие параметры для расчёта оценки сна. Можно использовать мониторинг Body Battery, чтобы проверить свои уровни энергии.

Желающие могут скачать тренировки для силовых упражнений, йоги и высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT). Можно просматривать эти тренировки на экране часов, чтобы придерживаться запланированной программы.

Lily 2 Active по утрам выдают отчёт и информацию о «женском здоровье». Часы совместимы с приложением Garmin Connect для смартфонов на iOS и Android. Это приложение позволяет проверять собранные часами данные и соревноваться с другими пользователями продуктов Garmin.

Смарт-часы Lily 2 Active доступны в продаже по цене $300.