Garmin Fenix 8 и Enduro 3 помогут сохранять активность

Известный производитель носимых устройств, компания Garmin, анонсировала новые модели умных часов Fenix 8 и Enduro 3. Каждый год этот производитель предлагает несколько новых моделей. На этот раз предложение выглядит особенно интересным. Эти часы обладают обширными функциональными возможностями, которые ставят их на один уровень с премиальными моделями Apple Watch Ultra 2 и Samsung Galaxy Watch Ultra.

Fenix 8 — это мультиспортивные часы с поддержкой GPS, доступные в нескольких размерах и с двумя вариантами экрана. Есть версия с дисплеем OLED в размерах 43 мм, 47 мм и 51 мм, а также версия с постоянно активным MIP-дисплеем — в размерах 47 мм и 51 мм.

Продолжительность работы этих часов варьируется от 10 дней для версии с размером 43 мм и достигает 48 дней для версии с экраном MIP размером 51 мм. Новый защитный сенсор предотвращает протечки и позволяет погружаться на глубину до 40 м, что делает часы пригодными для любителей плавания.

Динамик и микрофон позволяют совершать телефонные разговоры через приложение Garmin Messenger, если часы подключены к смартфону. Поддерживаются также голосовые команды без подключения к сети.

Программное обеспечение предлагает целевые 4-6-недельные тренировки по силовой подготовке для занятий лыжами, серфингом и трейлраннингом. Используется новый интерфейс карты с настраиваемыми слоями для улучшения навигации.

Часы Fenix 8 обладают прочным корпусом и встроенным светодиодным фонариком. Они стоят от $999 и доступны с различными ремешками и видами отделки.

Enduro 3 — это лёгкие часы с GPS и солнечной батареей. Используется титановая рамка с сапфировым стеклом размером 51 мм с защитой от царапин. Продолжительность работы достигает 320 часов в режиме GPS и 90 дней в режиме умных часов. Нейлоновый ремешок UltraFit позволяет комфортно заниматься спортом и носить часы в любую погоду. Здесь тоже есть светодиодный фонарик с управлением через экран часов. Улучшена навигация, и доступны продвинутые силовые тренировки.

Эти часы стоят от $899, и пока они есть только в чёрном цвете. Обе модели уже продаются на сайте производителя.