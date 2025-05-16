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Huawei выпускает часы Watch 5 и Fit 4 с новыми датчиками и функциями
Смарт-часы Huawei получили X-Tap, поддержку eSIM и более 100 режимов спортивной активности

Компания Huawei представила свои новые носимые устройства на мероприятии в Берлине. На сцене были показаны флагманские смарт-часы Watch 5, а также Watch Fit 4 и Fit 4 Pro — тонкие и лёгкие устройства по более доступной цене.

Watch 5 оснащены переработанным набором датчиков под названием X-Tap. Он может предоставить 9 показателей здоровья всего за 60 секунд, включая популярную метрику HRV — вариабельность сердечного ритма.

Флагманское носимое устройство Huawei доступно в двух размерах — 46 мм с экраном 1,43 дюйма и 42 мм с дисплеем 1,32 дюйма. Большая версия представлена в трёх вариантах с корпусом из титана аэрокосмического класса и одном — с корпусом из нержавеющей стали 316L, тогда как меньшая версия доступна только в вариантах из нержавеющей стали.

Компания заявляет, что насыщенные цвета корпусов были достигнуты с помощью передовых методов подбора цвета, требующих регулировки окисления. Вместе с сапфировым стеклом поверх дисплея это придаёт устройству премиальный вид.

Среди ключевых особенностей — датчик сбоку. Он сочетает в себе датчик давления, фиксирующий силу нажатия пальцем, с покрытым стеклом электродом ЭКГ и PPG-датчиком на кончике пальца. Huawei утверждает, что артериальный кровоток на кончике пальца даёт более чёткие сигналы пульсовой волны по сравнению с обычным металлическим датчиком в нижней кнопке.

Есть функция под названием Health Glance, которая при удерживании пальца в течение всего 60 секунд на датчике X-Tap может измерить девять показателей: средний пульс, вариабельность сердечного ритма, SpO₂ (уровень кислорода в крови), температуру кожи, стресс, ЭКГ, жёсткость артерий, дыхание и осведомлённость о дыхании во сне.

Huawei Watch 5 и датчик разработаны так, чтобы быстро проверить здоровье практически в любой ситуации. Устройство предупредит, если будут обнаружены отклонения, требующие консультации с врачом.

Watch 5 также получили новые жесты. Можно дважды провести или постучать пальцем по большому и указательному пальцам, чтобы управлять приложениями. Эта функция работает только в трёх случаях: когда звонит или вибрирует будильник, когда поступает вызов и при воспроизведении музыки через стандартный плеер. Также функция работает как дистанционный затвор камеры, но только для смартфонов Huawei с EMUI.

Watch 5 поддерживают eSIM, при условии, что оператор включил поддержку устройства. Также предусмотрены Wi‑Fi 6 и двойной режим работы батареи. В стандартном режиме доступны eSIM, датчик X-Tap, навигация и сторонние приложения.

Есть и режим ультрадолгой автономной работы, который отключает все вышеупомянутые функции, но сохраняет функции отслеживания здоровья. Huawei подтвердила, что переключение между режимами занимает всего несколько секунд, так что вы можете быстро переходить от одного к другому.

Что касается времени зарядки, Huawei Watch 5 42 мм заряжаются за 60 минут, а 46 мм — за 90 минут с помощью магнитного зарядного устройства.

Устройство также поддерживает более 100 спортивных режимов и подключается к устройствам на EMUI, Android и iOS по Bluetooth. Huawei Watch 5 уже доступны для предварительного заказа в официальном онлайн-магазине Huawei, старт продаж намечен на 26 мая.

Впервые Huawei представила Pro-версию в линейке Fit. Новая модель отличается по размеру, весу, дизайну и даже функциям. Единственное общее с базовой версией — аккумулятор на 400 мАч и прямоугольный AMOLED-экран 1,82 дюйма.

Fit 4 представляет собой развитие серии Fit 3 с новым датчиком атмосферного давления, отслеживанием дыхания во сне и собственной системой позиционирования Huawei Sunflower. Вес без ремешка — 27 г, толщина — всего 9,5 мм, а пиковая яркость экрана достигает 2000 нит.

Pro немного тяжелее — 30,4 г, но толщина — 9,3 мм, что делает её самой тонкой среди всех устройств Watch Fit. Пиковая яркость экрана может достигать 3000 нит, а в нижней кнопке установлен датчик ЭКГ. Также предусмотрен корпус из титанового сплава и сапфировое стекло сверху.

Fit 4 Pro также получил режимы дайвинга, гольфа и новые функции для трейлраннинга, включая офлайн-карты рельефа, навигацию по маршруту и оповещения при отклонении от курса. Он оснащён системой Huawei TruSense и предлагает функции отслеживания менструального цикла и дыхания во сне. В Fit 4 их нет из-за ограничений датчиков.

Huawei предлагает разные стили Fit 4 и Fit 4 Pro. Базовая версия имеет более тонкую кнопку-корону и меньший декоративный элемент с правой стороны. Обе версии поддерживают двухдиапазонный спутниковый приёмник для более точного позиционирования — часы подключаются как к спутникам L1, так и L5.

Обе версии подходят для бега, но Pro предлагает цветные карты, созданные на базе Petal Maps, которые помогают ориентироваться среди высоких зданий. Эта функция уже использовалась в сериях Watch GT 4 и Watch GT 5, но впервые появилась в более дизайнерской линейке Fit.

Fit 4 и Fit 4 Pro работают до 7 дней в активном режиме или до 10 дней при отключении некоторых функций. Pro заряжается с 0 до 100% за 60 минут, тогда как базовой версии требуется 75 минут.

Цена Huawei Watch Fit 4 составляет £149,99/€169,99. Fit 4 Pro стоит £249,99/€279,99. Цены одинаковы для всех цветовых вариантов. Обе версии уже доступны для предварительного заказа в магазине Huawei, официальный запуск состоится 26 мая.

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#huawei #смарт-часы
Источник: gsmarena.com
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