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Xiaomi разрабатывает HyperOS 3 без Google вместе с Huawei и BBK
Xiaomi, Huawei и BBK разрабатывают систему без Google Play на случай санкций США

Между США и Китаем отношения сейчас не самые тёплые, и Huawei оказалась мишенью торговых санкций. Ограничения, наложенные на бывшего гиганта смартфонов, означают, что и другие китайские компании, такие как Xiaomi, не застрахованы от аналогичной участи. Именно поэтому эти компании должны быть готовы к любым неожиданностям. Появился слух о том, что разрабатывается версия HyperOS, которая будет лишена приложений и сервисов Google Play — по аналогии с HarmonyOS от Huawei. Предполагается, что в этом переходе также участвует компания BBK.

Довольно сомнительный слух, появившийся на XiaomiTime, говорит об участии Xiaomi, Huawei и группы BBK, которая является материнской компанией OPPO, Vivo и OnePlus, в разработке обновления HyperOS 3, свободного от приложений и сервисов Google. Пока что у Xiaomi есть лицензия на продолжение использования операционной системы от американской корпорации, но никто не знает, когда администрация Трампа может изменить своё мнение по поводу этого партнёрства.

Опасения правительства США в отношении Xiaomi могли усилиться после того, как стало известно, что компания успешно завершила разработку своего кастомного чипа по техпроцессу 3 нм и собиралась представить его уже в этом месяце, хотя сроки могут быть сдвинуты. Единственным рынком, где Xiaomi добьётся значительного успеха при отказе от Android, останется Китай — если только компания не сможет предоставить миллионам пользователей собственный магазин приложений с полным набором альтернатив, что чрезвычайно сложно.

Возможно, Xiaomi рассматривает HyperOS 3 как запасной вариант на случай, если администрация Трампа всё же введёт торговые ограничения в отношении компании. Это также подразумевает невозможность использования сервисов и приложений Google Play. Пока этого не случилось, Xiaomi, скорее всего, не станет рисковать потерей огромного количества клиентов и миллионов выручки.

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#xiaomi #hyperos
Источник: wccftech.com
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