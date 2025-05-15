Huawei MateBook Fold получит 32 ГБ памяти, хранилище 2 ТБ и HarmonyOS с процессором Kirin X90

Компания Huawei на прошлой неделе представила собственную настольную операционную систему. Первый ПК на её основе запланирован к запуску на следующей неделе. Устройство будет работать на собственном процессоре Huawei Kirin X90. Возможно, это будет не единственный компьютер Huawei, который выпустят в мае.

Согласно утечке от китайского инсайдера Fixed Focus Digital, Huawei работает над складным ПК, который может быть представлен на пресс-мероприятии позже в этом месяце. Ещё в марте появлялись сообщения, что Huawei работает над ПК с «неожиданной новой формой». Устройство описывали как нечто среднее между ПК, планшетом и смартфоном. Изображений до сих пор не было.

Другой инсайдер в Weibo утверждает, что устройство выйдет под названием Huawei MateBook Fold Ultimate Design с номером модели HPR-W72. Оно якобы получит 32 ГБ памяти и хранилище 2 ТБ.

Теперь Huawei опубликовала новый тизер, который рекламирует запуск ПК на HarmonyOS. На тизере изображён силуэт складного ПК с логотипом Ultimate Design на задней панели. Ещё тизер подтверждает запуск ПК 19 мая одновременно с серией смартфонов Nova 14.

Другое распространяющееся в Weibo изображение показывает, что предполагаемый MateBook Fold Ultimate Design будет доступен в чёрном цвете.

Если всё подтвердится, Huawei может представить самый интересный ПК года. Складные ноутбуки — не новинка; Lenovo и Asus уже пробовали этот форм-фактор. Huawei же идёт ещё дальше. Собственная система, процессор и новый дизайн привлекут к устройству повышенное внимание.