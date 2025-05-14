Новая версия Audi e-tron GT предлагает больше дальности хода и меньше лошадиных сил

Audi в прошлом году серьёзно обновила линейку e-tron GT, добавив 912-сильную версию RS GT Performance. При этом она обошла вниманием базовую модель. Версии RS и S получили значительно больше мощности, новые электродвигатели, изменения в дизайне и другие улучшения.

В 2026 году базовая версия тоже будет обновлена. Audi e-tron GT предлагает немного больший запас хода и гораздо меньше лошадиных сил, но при этом она значительно дешевле модели S.

Новая базовая модель Audi снова оснащена парой электродвигателей и системой полного привода quattro. Общая мощность пары составляет 496 л.с., или 577 л.с. при активации Launch Control. Это хорошие показатели, но они значительно уступают 670 л.с. у версии S и 912 л.с. у RS Performance.

Базовая модель имеет такую же полезную ёмкость аккумулятора — 97 кВт•ч — как и более быстрые версии. Меньшая мощность означает большую дальность хода при том же объёме заряда. Правда, ненамного: заявленный запас хода по циклу WLTP составляет 622 км — всего на 19 км больше, чем у версии S.

Как и более быстрые версии, стандартный e-tron GT поддерживает зарядку мощностью до 320 кВт. Это значит зарядку до 457 км за 10 минут. В обновлённых моделях Audi улучшила зарядную кривую, позволив максимальной мощности дольше удерживаться в более широком диапазоне температур.

Audi немного снизила массу e-tron GT. Он стал легче на 30 кг по сравнению с моделью S, хотя весит всё ещё 2358 кг, что немало. Большая часть снижения пришлась на смену некоторых компонентов — например, стандартная подвеска с пружинами из стали вместо адаптивной системы, как у S и RS. Осталась система распределения крутящего момента между осями, оптимизирующая управляемость и сцепление.

Внешне модель почти не отличается от версии S e-tron GT. Есть несколько чёрных декоративных элементов, на корме нет шильдиков S или RS. В комплекте идут 20-дюймовые колёса S-line — идеальный выбор для тех, кто хочет быструю Audi на ограниченном бюджете.

Audi ещё не объявила цену в США, но в Германии стартовая цена составляет 108 900 евро ($121 000), что на 17 100 евро ($19 000) дешевле, чем S e-tron GT. С учётом того, что в США модель S начинается с $125 500, базовая версия, скорее всего, будет стоить чуть больше $100 000. Хотя многое будет зависеть от тарифов к моменту начала поставок.

По этой цене модель окажется на одном уровне с Porsche Taycan. Taycan 4 стартует с $104 200, но предлагает всего 402 л.с. в режиме Overboost и разгоняется до 100 км/ч на полсекунды медленнее.