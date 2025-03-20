Audi выпускает больше подключаемых гибридов вместо электромобилей

Отказавшись от планов перейти полностью на электромобили, Audi сделает ставку на подключаемые гибриды. e-tron GT и его бесшумные родственники хороши, но покупают их не так много, как хотелось бы производителю. Поэтому Audi планирует добавить 10 новых моделей PHEV уже в этом году, чтобы справиться со слабыми продажами электромобилей и при этом снизить выбросы.

Генеральный директор немецкого автопроизводителя объявил о новых планах во время ежегодной пресс-конференции компании. Он сказал, что модели PHEV важны для перехода на полностью электрические автомобили как для Audi, так и для покупателей.

На фоне падения продаж Audi на 11,8% в 2024 году также сократились операционная прибыль и маржа. Автопроизводитель понимает, что нужно менять курс, и у него уже есть множество моделей, которые помогут это сделать. Там заявили, что к концу этого года у Audi будет самый молодой модельный ряд в каждом из сегментов. Десять из этих новых моделей будут PHEV.

«К концу года мы выведем на рынок в общей сложности десять новых моделей PHEV», — сказал генеральный директор Гернот Дёлльнер. «Для нас эти модели являются ключевой частью портфеля на пути к полностью электрической линейке».

Некоторые из этих моделей Audi уже подтвердила. Новый Audi A5 PHEV будет представлен 25 марта, добавив PHEV в модель, которая заменит A4. В этом году подключаемый гибрид получит и субкомпактный A3. Ожидается, что в список также войдут Q5 и новый A6 Avant. Поскольку летом выйдет новый Q3, эта модель почти наверняка тоже получит подключаемую версию.

Год назад глава Audi говорил, что не ожидает выпускать двигатели внутреннего сгорания дольше ранее установленного срока — до 2032 года. Теперь позиция изменилась. Дёлльнер заявил: «Мы будем управлять производством наших последних автомобилей с ДВС в зависимости от различных изменений на мировых рынках».

«В Audi начался новый этап: с подписанным соглашением о будущем мы заложили основу для последовательной реорганизации компании. Вместе с представителями сотрудников мы подаём сигнал в пользу большего фокуса, эффективности и прибыльности на наших немецких предприятиях».

Дёлльнер также намекнул, что нестабильность в США может изменить планы компании. Он сказал, что Audi планирует выпустить здесь 10 новых моделей к концу следующего года, но за кулисами могут произойти некоторые изменения.

«Мы также рассматриваем различные сценарии дополнительной локализации в Северной Америке — в том числе для того, чтобы быть ближе к потребностям местных клиентов и сделать себя более устойчивыми к мировым экономическим неопределённостям», — сказал Дёлльнер. Под «мировыми экономическими неопределённостями» здесь, похоже, подразумеваются пошлины.