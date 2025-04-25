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Audi отзывает e-tron GT из-за возможного отключения подушки безопасности
Отзыв затрагивает 3773 автомобиля Audi e-tron GT и связан с ошибкой в системе распознавания пассажира

Автопроизводитель Audi и Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) объявили об отзыве некоторых моделей e-tron GT и RS e-tron GT 2022 и 2023 годов. Они могут не распознавать пассажира на переднем сиденье и, соответственно, отключать подушку безопасности. Хотя травм, связанных с этой проблемой, зарегистрировано не было, она всё же представляет собой серьёзную угрозу безопасности. Отзыв затрагивает 3773 автомобиля, что составляет большинство выпущенных за эти годы моделей — всего в 2022 и 2023 годах было продано 5477 e-tron GT.

Согласно отправленной дилерам служебной записке Audi, производственная ошибка может привести к тому, что система распознавания пассажира будет сигнализировать о неисправности и отключит переднюю подушку безопасности, даже если на пассажирском сиденье есть человек. В этом случае прозвучит звуковой сигнал, а на приборной панели появится сообщение: «Passenger Airbag OFF». Это уведомление — первый признак для владельца, что его автомобиль может подпадать под отзыв.

На данный момент у Audi нет решения этой проблемы, согласно служебной записке, однако в заявлении NHTSA говорится, что производитель просто заменит подушку сиденья в затронутых автомобилях. Ожидается, что Audi начнёт уведомлять владельцев об отзыве примерно 6 июня. Как и в случае с другими серьёзными проблемами качества автомобилей, ремонт будет выполнен бесплатно в официальных дилерских центрах, хотя в записке уточняется, что работы, выходящие за рамки отзыва — например, устранение неисправности до официального появления решения — не будут компенсированы.

Немецкий автопроизводитель — не единственный, кто недавно объявлял об отзыве. Stellantis предстоит отремонтировать около 50000 автомобилей Dodge Hornet и Alfa Romeo Tonale, у которых дисплей камеры заднего вида может не включаться должным образом. Ford на прошлой неделе объявил сразу о трёх отдельных отзывах в один день, затрагивающих более 150000 автомобилей. Тем временем Volvo просит примерно 7500 владельцев подключаемых гибридов не подключать их к электросети, ссылаясь на риск возгорания высоковольтной батареи.

Несмотря на кажущуюся эпидемию проблем с качеством в автомобильной отрасли, ситуация на самом деле может улучшаться. Отзывы Ford, затронувшие 1,2 млн автомобилей за первые четыре месяца 2025 года, свидетельствуют о прогрессе по сравнению с их результатами в прошлом году. Многие из этих автомобилей требуют лишь обновления программного обеспечения для устранения проблем. Многие из отзывов Ford стали результатом внутренней проверки на наличие программных ошибок, а не внешнего вмешательства со стороны властей.

Обновлённый Audi e-tron GT 2025 модельного года не подпадает под отзыв, что порадует владельцев невероятно быстрого варианта RS Performance мощностью 912 л.с. Родственник Porsche Taycan является самой мощной моделью Audi в истории, разгоняясь с 0 до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды при идеальных условиях. Такая скорость требует высокой степени безопасности, так что очень хорошо, что новый e-tron GT не попал под отзыв по причине неисправности подушки безопасности.

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#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
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