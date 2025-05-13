Игровой монитор AOC C27G4H2 с разрешением FHD, 1 мс отклика и поддержкой HDR10 стоит до $160

Компания AOC представила очередной для себя игровой дисплей. C27G4H2 представляет собой 27-дюймовый изогнутый монитор, где производитель предлагает скорость, точность цветопередачи и гибкость. В Китае его цена составляет 1499 юаней ($208). Рекламные материалы говорят об окончательной цене ближе к 1099 юаням ($153).

Монитор основан на панели Fast VA с разрешением 1920×1080 и изгибом 1500R. Он поддерживает частоту обновления 200 Гц и время отклика 1 мс GtG, обеспечивая плавный игровой процесс и снижение размытия при быстром движении.

Есть поддержка Adaptive-Sync, что делает монитор совместимым с видеокартами AMD и Nvidia. Технология уменьшения размытия движения AOC MBR Sync дополнительно повышает чёткость, вставляя чёрные кадры без потери яркости. Панель поддерживает HDR10 и достигает яркости 300 нит.

C27G4H2 поставляется с заводской калибровкой и средним значением Delta E <2. Он охватывает 100% цветового пространства sRGB и 93% DCI-P3, а также поддерживает глубину цвета 8 бит. AOC использует систему регулировки цвета по 6 осям, позволяющую пользователям точно настраивать оттенок и насыщенность в соответствии со своими задачами или предпочтениями.

Монитор оснащён подставкой с высокой степенью регулировки: перемещение по высоте на 120 мм, наклон от -5° до 23° и поворот ±30°. Также он совместим с креплениями VESA (100×100 мм).

Что касается портов, есть два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и аудиоразъём 3,5 мм, все с поддержкой HDR. Также имеются режимы работы без мерцания и пониженного синего света для снижения утомляемости глаз, предустановленные режимы отображения для работы, медиа или игр.