В разрешении UHD поддерживается частота 160 Гц, а в FHD — 320 Гц

AOC под своим дочерним брендом AGON анонсировала новый игровой монитор U27G4R из серии G4. Это устройство стало первым в линейке с инновационной технологией Dual-Frame, которая позволяет пользователям быстро переключаться между двумя режимами: UHD (3840x2160) при 160 Гц и FHD (1920x1080) при 320 Гц.

Монитор построен на матрице Fast IPS, обеспечивающей минимальное время отклика — до 1 мс GtG в обоих режимах. Также предусмотрена функция Motion Blur Reduction, снижающая размытие движений до 0.5 мс в UHD и до 0.3 мс в FHD. Цветопередача реализована на высоком уровне: 124.7% sRGB и 95.9% DCI-P3.

Устройство поддерживает широкий набор игровых функций: Low Input Lag для быстрого отклика, Shadow Control для коррекции тёмных участков, Game Colour для регулировки насыщенности и Dial Point — оверлейный прицел. Интеграция Adaptive-Sync работает как с видеокартами AMD, так и NVIDIA, а также совместима с консолями нового поколения при использовании VRR.

Дизайн монитора сохраняет черты серии: чёрная матовая отделка с красными акцентами, компактное основание, ориентированное на игроков, и эргономичная подставка с возможностью поворота, наклона и изменения высоты. Также добавлены HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и хаб с четырьмя портами USB 3.1 для подключения внешних устройств.

Дополнительно бренд представил три новых модели: CU34G4 — 34-дюймовый ультраширокоформатный монитор с VA-матрицей, 180 Гц и изогнутостью 1500R; 24G4HA и 27G4HA — обновлённые версии популярных моделей с увеличенной до 200 Гц частотой обновления и сертификацией NVIDIA G-SYNC Compatible.

Цены новинок стартуют с отметки €299 за U27G4R, тогда как остальные устройства доступны чуть дешевле — от €134 до €289.