AOC представила доступный игровой монитор с двумя режимами

AOC представила новую модель монитора, ориентированную на геймеров с разными потребностями — U27G4R. Особенность устройства в том, что оно поддерживает два полноценных режима работы: с приоритетом на детализацию или на частоту обновления. В зависимости от типа игры пользователь может переключаться между форматом 4K с 160 Гц и Full HD с 320 Гц.

Техническая основа — IPS-матрица с быстрой реакцией пикселя: 1 мс GtG и до 0.3 мс при активации функции снижения размытия (MBR). В режиме 4K достигается плотность 163 пикселя на дюйм, тогда как режим Full HD с высокой частотой подойдёт для быстрой и динамичной игры. Таким образом, один экран способен закрыть сразу два сценария — требовательную графику и соревновательные сессии.

По цветопередаче монитор охватывает 124,7% пространства sRGB и почти 96% DCI-P3. Также заявлена поддержка DisplayHDR 400. Яркость ограничена 400 нит, а контрастность — 1000:1, что делает дисплей пригодным для SDR-контента, но с оговорками при работе с HDR, из-за отсутствия зон локального затемнения.

С точки зрения подключения модель предлагает два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и четырёхпортовый USB 3.1-хаб. Подставка регулируется по высоте, наклону, повороту и позволяет переворачивать экран вертикально. Встроены режимы снижения задержки, программируемые прицелы и система теневого баланса, настраиваемые через фирменную утилиту AOC G-Menu. Старт продаж — май 2025 года.